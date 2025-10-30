【重磅快評】林佳龍挺林岱樺不貪不取 與賴唱反調？

爭取高雄市長的民進黨立委林岱樺陷入助理費風暴，最近獲得重量級大咖奧援送暖，正國會掌門人林佳龍公開表態，肯定同派系的林岱樺「有為有守、不貪不取」，本周六更號召力挺林岱樺在岡山的「三山大造勢」。正國會雖屬「信賴團隊」友軍，但林佳龍的穿雲箭，捲起黨內千堆雪。

林岱樺雖然民調領先，卻因涉嫌詐領助理費1496萬元，遭檢方依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴，林岱樺日前首度出庭，砲轟「暗黑勢力」打壓她，引發檢調強力駁斥；今年2月21日雄檢拂曉搜索，林岱樺曾公開高喊「政治干預司法、司法干預初選」，被外界視為劍指層峰，賴清德總統一度動怒要求她公開澄清。民進黨廉政會三度討論林岱樺涉貪案，但因沒有確切證據，並未開鍘停權。

以林佳龍為首的正國會系統昨晚紛紛發文替林岱樺宣傳11月1日的造勢晚會，林佳龍貼出四個正面形容詞，肯定林岱樺「深耕基層、勤政愛民、有為有守、不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，他呼籲高雄市民站出來，「為一個我們還相信的公義台灣加油」，並在留言區分享林岱樺主題曲「心酸的告白」。

不過，林佳龍「挺岱樺」貼文引發破萬則留言，但一面倒大多數是負評攻訐。林佳龍上午受訪時表示，台灣是民主法治且很保證人權的社會，「所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利」，在司法上，為她自己做好辯護，社會應給予她一定的空間。至於媒體追問多數網友質疑的「不貪不取」部分，林佳龍則未回應。

放眼六都布局，民進黨中央已率先徵召新系立委何欣純參選台中市長，台北市長則傳出賴總統屬意新系立委吳思瑤出戰，新北市長由蘇系立委蘇巧慧披掛的機會高，桃園市長目前已見親賴的總統府副秘書長何志偉表態。雖然黨內盛傳正國會大阿哥林右昌出戰雙北，但林右昌目前放飛訪美，非民進黨執政的四都中，正國會尚未明確插旗人馬。原本是林佳龍本命區的台中市，卻接連二次被新系奪走市長參選權，正國會只好寄希望於林岱樺的高雄。

至於南二都初選戰區，台南市兩強爭霸，賴嫡系立委林俊憲聲勢浩大、立委陳亭妃已遭正國會除名，其他派系難以插手「賴神本命區」。高雄四強林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑壁壘分明，面對官司纏身，林岱樺仿韓流的「三山大造勢」，被視為初選前孤注一擲；即使民進黨中執會日前通過「禁大咖合照條款」，林佳龍仍要力挺背書，更可看出正國會跟林岱樺的命運共同體。

前高雄縣長楊秋興的分裂前例，林岱樺沒有脫黨參選的本錢，2026年高雄市長初選是一場標準的「綠營內戰」，不只有正國會、湧言會、菊系、新系等派系糾葛，背後還有賴總統、高雄市長陳其邁、監察院長陳菊等山頭勢力競合，最後才能迎戰定於一尊的國民黨立委柯志恩。

毫無疑問，賴總統的態度仍是關鍵中的關鍵，林佳龍若執意插手高雄市長初選，將讓這場內戰更添變數。

