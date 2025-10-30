林佳龍挺林岱樺選高雄市長 初選3對手回應了

民進黨2026高雄市長提名初選將在明年1月中旬登場，4名立委競爭。正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，正反聲音都有。初選對手立委許智傑、賴瑞隆表達尊重，邱議瑩則說，對一個從政者而言，派系及個人應放在國家利益之後，交由市民公評。

民進黨高雄立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及林岱樺爭取2026高雄市長提名，林岱樺涉詐領助理費等案官司纏身，但她未怯戰，將辦三山造勢活動，11月1日岡山場造勢率先登場，12月旗山場、1月鳳山場。

外交部長林佳龍昨晚透過臉書為林岱樺宣傳岡山場活動，並推薦林岱樺是擔任7屆立法委員，「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」。

針對林佳龍的公開支持，許智傑表示，「各派系有自己的立場及想法，我們都尊重。對我來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情」。賴瑞隆說，林佳龍有他的思考跟兩人交集，充分尊重林佳龍部長的考量。

邱議瑩表示，關於黨內初選，現在有派系領導人直接公然在臉書號召，她認為，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系、個人，她會盡全力贏得初選最後勝利 ，所有評論交由市民公評。國民黨高雄市長參選人柯志恩對民進黨內的派系爭鋒問題，則表示「不予回應」。

