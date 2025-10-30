快訊

銀光好居五星標章兩獲獎 朱立倫：希望高齡者有選擇、有尊嚴、有幸福

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
銀光好居行動聯盟創辦人朱立倫在致詞時表示：「銀光好居不只是認證，更是一場社會運動。從設計到管理，從建築到生活，我們希望讓高齡者能有選擇、有尊嚴、有幸福。」。記者蘇健忠／攝影
銀光好居行動聯盟創辦人朱立倫、立法院內政委員會委員許宇甄、桃園市政府都發局長江南志、銀光好居行動聯盟召集人許育寧，以及多位銀光好居標章評審委員、業師代表與縣市政府高齡友善政策主責單位代表，一起出席「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」。

銀光好居行動聯盟創辦人朱立倫在致詞時表示：「銀光好居不只是認證，更是一場社會運動。從設計到管理，從建築到生活，我們希望讓高齡者能有選擇、有尊嚴、有幸福。」。

立法委員許宇甄在致詞中指出，當前中央政府在高齡友善住宅政策上進展緩慢，長者租屋與無障礙環境推動困境已極為嚴峻。她強調，許多長者仍居住於無電梯老舊公寓，甚至出現「宅老人老」、「雙老家庭」與「租屋歧視」等現象。

今年共有四個單位通過審查，其中「中壢一號社會住宅」與「五股老人公寓」獲頒「銀光好居五星標章」，「吉安銀光好宅大廈」與「邁爾斯健康聚樂長照園區」則榮獲「候選證書」。這四個單位展現不同地理與社區背景下的高齡友善創新樣貌。

「中壢一號社會住宅」以「共融共好」為核心理念，打造出兼具世代共居與生活服務的全齡社區。該住宅引入智慧建築管理系統、低碳節能設計與公共共餐空間，強化社區互助連結，並整合在地健康促進課程與高齡志工行動，實現「居住、健康、陪伴」三位一體的生活模式。

「五股老人公寓」則以「安定老後、共伴生活」為願景，園區內設有休憩花園、共餐廚房與醫療支援服務，讓長者能在熟悉的社區中持續生活。其導入「綠色永續生活圈」概念，透過魚菜共生、生態種植與環保節能設計，打造出可自給自足、互助共榮的生活環境，成為高齡社區經營的典範。

銀光好居行動聯盟創辦人朱立倫（左）與立法委員許宇甄（右）等人一起出席「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」，朱立倫在致詞時表示：「銀光好居不只是認證，更是一場社會運動。從設計到管理，從建築到生活，我們希望讓高齡者能有選擇、有尊嚴、有幸福。」立法委員許宇甄在致詞中指出，當前中央政府在高齡友善住宅政策上進展緩慢，長者租屋與無障礙環境推動困境已極為嚴峻。她強調，許多長者仍居住於無電梯老舊公寓，甚至出現「宅老人老」、「雙老家庭」與「租屋歧視」等現象。記者蘇健忠／攝影
