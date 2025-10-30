銀光好居五星標章兩獲獎 朱立倫：希望高齡者有選擇、有尊嚴、有幸福
銀光好居行動聯盟創辦人朱立倫、立法院內政委員會委員許宇甄、桃園市政府都發局長江南志、銀光好居行動聯盟召集人許育寧，以及多位銀光好居標章評審委員、業師代表與縣市政府高齡友善政策主責單位代表，一起出席「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」。
銀光好居行動聯盟創辦人朱立倫在致詞時表示：「銀光好居不只是認證，更是一場社會運動。從設計到管理，從建築到生活，我們希望讓高齡者能有選擇、有尊嚴、有幸福。」。
立法委員許宇甄在致詞中指出，當前中央政府在高齡友善住宅政策上進展緩慢，長者租屋與無障礙環境推動困境已極為嚴峻。她強調，許多長者仍居住於無電梯老舊公寓，甚至出現「宅老人老」、「雙老家庭」與「租屋歧視」等現象。
今年共有四個單位通過審查，其中「中壢一號社會住宅」與「五股老人公寓」獲頒「銀光好居五星標章」，「吉安銀光好宅大廈」與「邁爾斯健康聚樂長照園區」則榮獲「候選證書」。這四個單位展現不同地理與社區背景下的高齡友善創新樣貌。
「中壢一號社會住宅」以「共融共好」為核心理念，打造出兼具世代共居與生活服務的全齡社區。該住宅引入智慧建築管理系統、低碳節能設計與公共共餐空間，強化社區互助連結，並整合在地健康促進課程與高齡志工行動，實現「居住、健康、陪伴」三位一體的生活模式。
「五股老人公寓」則以「安定老後、共伴生活」為願景，園區內設有休憩花園、共餐廚房與醫療支援服務，讓長者能在熟悉的社區中持續生活。其導入「綠色永續生活圈」概念，透過魚菜共生、生態種植與環保節能設計，打造出可自給自足、互助共榮的生活環境，成為高齡社區經營的典範。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言