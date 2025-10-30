川習會登場 朱立倫：須重啟兩岸對話 完全依美變數太大

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今日表示，相信美國總統川普、中國大陸國家主席習近平見面，對中美雙邊貿易緊張關係、地緣政治有正面幫助，對台海和平有更大的幫助，「親美，不能依美」，須重啟兩岸對話交流，「完全依賴美國，中間變數、壓力太大」。記者屈彥辰／攝影
美國總統川普、中國大陸國家主席習近平將會面，我國關注。國民黨主席朱立倫今日表示，相信川普跟習近平見面，對中美雙邊貿易緊張關係、地緣政治有正面幫助，對台海和平有更大的幫助，「親美，不能依美」，須重啟兩岸對話交流，「完全依賴美國，中間變數、壓力太大」。

朱立倫今出席銀光好居行動聯盟「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」。受訪時媒體問到，朱立倫在昨日中常會上提到「親美，友日，和陸」，是否在提醒新主席鄭麗文？朱立倫說，相信這是國民黨創黨精神，幾十年來，都以捍衛中華民國，一切以捍衛中華民國為本，親美友日和陸本來就是一貫政策，這個路線不是個人路線，也不是他的路線，是國民黨黨綱黨章裡，長期都這樣走的，相信大家都知道，這是國民黨堅持的。

針對川習會展開，朱立倫表示，大家都很關注川習會，相信川普跟習近平見面，對中美雙邊貿易緊張關係、地緣政治有正面幫助，絕對希望樂觀其成，也對台海和平有更大的幫助。「親美，不能依美」，必須要逐漸重啟兩岸對話交流，這才是最重要的，完全依賴美國，中間變數、壓力太大。

至於民進黨指中共長臂管轄，中共可以透過國際刑警組織全球通緝，讓會員國可以逮捕台灣人；國安局稱會提醒國人赴陸的風險。對此，朱立倫說，製造恐怖氣氛，只要堅持中華民國立場、守法立場，不相信中共執法能夠跨越海峽，跨越到中華民國國民。

朱立倫 中華民國 國民黨

