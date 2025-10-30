期勉鄭麗文 朱立倫：當主席最重要要「任謗」 承受謠言
國民黨新主席鄭麗文11月1日就任，現任主席朱立倫今日表示，他跟鄭麗文交換意見，他表示，經國先生曾講過：「任勞任怨，但最難的是『任謗』」，擔任主席就是要任勞任怨，最重要的是「任謗」。就地方黨部主委去留，他也說，他跟鄭麗文交換意見，相信大部分會留任。
朱立倫今出席銀光好居行動聯盟「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」，會後受訪時，他說，他跟鄭麗文見面，做很多意見交換，包括人事、黨務、財務、選務，大家都知道擔任主席是非常辛苦的工作，全力支持也給最大的祝福，但他特別講，經國先生曾講過：「任勞任怨，但最難的是『任謗』」。
朱立倫強調，擔任主席就是要任勞任怨，最重要的是任謗，因為不同意見不同想法在黨內非常普遍，大家常會有誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。
談到下一步，朱立倫表示，他一定是國民黨永遠的志工，希望國民黨更好，需要他幫忙的地方全力以赴，他長期受社會栽培，所以一定是社會的志工。除了關懷長輩，對青年培育工作會持續努力，青年才是未來的希望，未來大家一定會看到我在青年培訓、培育等是非常好的志工，也會持續加強國際交流，只要對台灣有利，對國民黨有利，一定全力以赴。
朱立倫也說，他上周跟鄭麗文提到，總辭是建立好的制度，給新任主席最大尊重、空間，新主席可以決定哪些要留任，哪些要新派。他也相信有很多優秀地方黨部主委，他都跟鄭麗文交換意見，相信大部分會留任。
