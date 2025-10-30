影／否認介入民進黨台南市長初選 謝龍介：會光明正大贏得選戰
國民黨立委謝龍介爭取2026台南市長提名，明天下午將在台南發布首波「團結台南聯合看板」 ，對於立委陳亭妃說他介入民進黨初選一事，他今天回應表示，純屬子虛烏有，強調國民黨絕不會介入他黨初選，「我們要以堂堂正正、光明正大的方式贏得選戰」。
謝龍介說，立委林俊憲和陳亭妃兩人在台南市的初選中互相指控對方與國民黨合作，這種說法毫無根據。呼籲陳委員與林委員不要再隨意指控國民黨介入民進黨的初選。
謝龍介強調，明天下午3點45分將回到台南市開記者會，說明國民黨將如何以正當、公正的方式「光復台南」，讓台南市民重新過上幸福快樂的日子。
謝龍介批評，民進黨執政32年來，造成官商勾結、槍擊案與兇殺案頻傳、盧渣案等疑案遲未破案，人民早已厭倦。他呼籲停止惡性政治鬥爭，回歸民意與市政。
據指出，謝龍介28日在直播中提到，民進黨初選與他無關，但提到有網友留言「接到民進黨初選電話時，就說支持謝龍介就好」，他也指出，外界傳出賴清德總統傾向支持林俊憲，而非陳亭妃，是因為賴對2024年得票不滿，擔心重演分裂局面。
對此，陳亭妃反擊痛批謝龍介「不演了」，公然介入民進黨初選、以荒謬言論影響賴清德形象，企圖分化民進黨團結。她強調，這正顯示謝龍介害怕面對她的實力，呼籲支持者團結起來，「集中選票支持讓謝龍介最害怕的陳亭妃」。
爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信今天宣布第四項競選政見，將在市府內成立「對外經貿委員會」，專責統籌城市對外經貿發展，為台南在國際上推動招商引資，同時打造台南的城市品牌，提升在全球經濟舞台的能見度。
