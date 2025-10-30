影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將在岡山舉辦的造勢活動宣傳，此舉引發外界高度關注，不少網友批評。林岱樺說，她將在11月1日的活動公開說明檢調不法起訴，請高雄市民公開審判。

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案今年6月遭起訴，高雄地院10月27日開庭，她重申清白並對檢方對她限制住居強烈表達不滿。

外交部長林佳龍昨在臉書發聲支持林岱樺之後，其他爭取市長提名的邱議瑩、許智傑及賴瑞隆紛紛回應。

林岱樺表示，她可以接受任何的考驗，但是請不要傷害她的朋友，台灣的力量禁不起一再的切割，「林岱樺有沒有罪？我將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，請高雄市民公開審判」。

林岱樺也強調自己的清白，並重申「我可以承受網路暴力的攻擊，是因為我禁得起考驗，萬千磨難終將還我清白，我有信心，最後的事實，會讓路人羞愧地放下，那原本要繼續丟向我的石頭」。

