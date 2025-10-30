快訊

林佳龍挺林岱樺被罵爆 邱議瑩嗆：從政者國家利益要擺第一

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委、高雄市長初選參選人邱議瑩今天表示，從政者對於國家利益一定要擺在第一，接下來才是政黨，最後才是派系和個人。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍昨晚挺同屬正國會系統的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，但被網友一面倒負面留言，除了林岱樺正陷官司外，也質疑行政不中立。民進黨立委、高雄市長初選參選人邱議瑩今天表示，從政者對於國家利益一定要擺在第一，接下來才是政黨，最後才是派系和個人。

邱議瑩指出，關於高雄市長初選，她會拚盡全力贏得最後勝利，其他的評論就交由市民，大家來公評一下。

另一位高雄市長初選參選人、民進黨立委賴瑞隆表示，他和林佳龍熟識，大家互動良好，尊重每個人有各自思考與交情，更期盼黨內初選是君子之爭、點到為止，不要傷了和氣，大家要一起登頂，面對2026艱困一戰，大家有一同目標。

林岱樺表示，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，她到底有沒有罪，將會在11月1日造勢活動公開說明，屆時也會公開檢調不法起訴內容。至於林佳龍力挺遭網友批評，林說，她受任何檢驗，但請不要傷害她的朋友，因為台灣的力量不容許一再地被切割。

