川普稱「台灣就是台灣」 林佳龍：對台美關係有信心

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
全球矚目的川習會登場，外交部長林佳龍表示，我方對台美關係有信心，也有密切的溝通管道。記者陳正興／攝影
全球矚目的川習會今天登場，美國總統川普先前表示「台灣就是台灣」。外交部長林佳龍表示，我方當然密切關注美中的會談，不過台美國關係建立在「台灣關係法」、六項保證以及各項合作，我方對台美關係有信心，也有密切的溝通管道。

川習會登場，會不會涉及台灣議題引發國內外關注，美國總統川普日前表示不確定會不會談到台灣，但「台灣就是台灣」。林佳龍表示，我方當然密切關注美中的會談，也注意到川普總統跟日本首相高市早苗會面的時候，對台海和平穩定重要性的強調。

林佳龍重申，台灣跟美國的關係是建立在「台灣關係法」、六項保證以及非常密切的包括安全、經貿、科技、文化各方面的交流與合作，所以我方對台美關係有信心，也有密切的溝通管道。我方也隨時會注意這一次APEC包括各國重要的首長會議的發展。

此外，賴清德總統表態反對推進統一。林佳龍說，中國一再企圖改變現狀，台灣當然要捍衛現狀。所謂的推進統一就是企圖改變台海的現狀，我方必須持續捍衛台海的和平跟台灣的安全。

台美關係 美國 林佳龍

