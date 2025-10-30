民進黨中國部：中共紅色恐怖外溢威嚇台灣 嚴重危害區域和平

民進黨中國部今天表示，中共國台辦去年10月將民進黨沈伯洋列入台獨頑固分子清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，以沈伯洋透過建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉，真是荒謬至極、非常可惡的行動。

民進黨中國部指出，中共當局視沈伯洋為眼中釘不是一兩天的事，沈伯洋長期主張台灣防衛自主，公開揭露中共對台滲透與威脅，中共一年內第六次對沈伯洋羅織罪名，就是意圖加大力道對台法律戰，直接挑戰台灣主權，想要對異議者、揭露中共滲透與迫害的人以缺席審判、長臂管轄的手法進行跨境鎮壓。

民進黨中國部表示，近來中共這類對台跨境恐嚇手法還不只一次，今年3月17日，中共國安部就透過微信公開點名我國4位現役資通電軍成員，揚言將依「懲獨22條」終身追責。10月11日，中共福建廈門公安局公然對台灣18位核心軍方人員發布懸賞通告。10月17日，中共官媒「日月譚天」再點名5家本土科技企業，指控其協助心戰大隊，煽動網民檢舉、封鎖。

民進黨中國部強烈譴責中共藉升高法律戰、心理戰與輿論戰三戰手法威嚇台灣人民，更譴責中共荒謬地將台灣納入其內部法規，妄圖營造對台灣具司法管轄權的錯覺。事實上，中國對台灣從未有任何管轄權，這些所謂的公告、制裁、追捕，全屬政治恐嚇與法律笑話，完全不具任何效力！中共意在製造寒蟬效應，企圖分化台灣社會的信任與凝聚。

民進黨中國部指出，這一連串結合法律恫嚇、輿論打壓與經濟干預的作法，不只是對個人的打壓，更是一場赤裸裸的紅色恐怖對外擴張。中共以國安為名，以虛假的法律為工具，對台進行威脅恐嚇。這種做法不僅粗暴破壞兩岸關係，更嚴重危害區域和平穩定。

民進黨中國部堅定力挺沈伯洋委員，以及所有勇敢對抗紅色威權的海內外人士，今天被點名的是沈伯洋，明天可能是任何一位台灣公民。再次呼籲中共當局應立即放棄對台各種滲透打壓，兩岸的和平穩定應該是雙方共同責任，中共對台灣的種種作為，既無法被台灣人民所認同，也不會被國際社會所接受，更對改善兩岸關係與區域和平沒有任何幫助。中共當局應正視台灣人民對主權與自由民主的共同堅持，以理性、務實、良善的態度推動兩岸關係朝正向發展。

