聽新聞
0:00 / 0:00
力挺林岱樺行政中立受質疑 林佳龍：台灣是保障人權的民主社會
民進黨布局2026高雄市長人選黨內廝殺激烈，外交部長林佳龍昨天發文力挺正國會出身的立委林岱樺，遭外界質疑是否違反行政中立？林佳龍今天表示，台灣是民主法治且保障人權的社會，支持林岱樺捍衛自己的權利，社會也應給她空間，向支持者說明。
外交部長林佳龍發文力挺林岱樺，宣傳她即將在本周六舉行的大型造勢大會，更稱讚她「勤政愛民、有為有守、不貪不取」，引發網友反彈，更遭外界質疑是否已違行政中立？
林佳龍今天在立法院表示，台灣是一個民主法治而且很保障人權的社會，所以支持林岱樺捍衛她自己的權利，在司法上做好為自己的辯護。
林佳龍強調，對於一個認真問政、在基層深耕、受到廣大人民支持的民意代表、七任的立委，社會應該給予她一定的空間，可以不只在法庭、也向支持者加以說明。
媒體追問林佳龍此舉是否已違行政中立？林佳龍並未進一步回應。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言