力挺林岱樺行政中立受質疑 林佳龍：台灣是保障人權的民主社會

民進黨布局2026高雄市長人選黨內廝殺激烈，外交部長林佳龍昨天發文力挺正國會出身的立委林岱樺，遭外界質疑是否違反行政中立？林佳龍今天表示，台灣是民主法治且保障人權的社會，支持林岱樺捍衛自己的權利，社會也應給她空間，向支持者說明。

外交部長林佳龍發文力挺林岱樺，宣傳她即將在本周六舉行的大型造勢大會，更稱讚她「勤政愛民、有為有守、不貪不取」，引發網友反彈，更遭外界質疑是否已違行政中立？

林佳龍今天在立法院表示，台灣是一個民主法治而且很保障人權的社會，所以支持林岱樺捍衛她自己的權利，在司法上做好為自己的辯護。

林佳龍強調，對於一個認真問政、在基層深耕、受到廣大人民支持的民意代表、七任的立委，社會應該給予她一定的空間，可以不只在法庭、也向支持者加以說明。

媒體追問林佳龍此舉是否已違行政中立？林佳龍並未進一步回應。

