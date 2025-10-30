快訊

防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

林佳龍挺林岱樺不貪不取 臉書被灌爆「你別鬧了」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄市長初選競爭激烈，外交部長林佳龍昨晚在臉書、Threads等社群上發文，支持同屬正國會系統的民進黨立委林岱樺參選，但林岱樺目前身陷詐領助理費的官司風暴，已被檢方起訴，網友一面倒在林佳龍的貼文下留言批評，甚至還有人質疑林佳龍是不是被盜帳號？

林佳龍今天受訪表示，台灣是一個民主法治而且很保障人權的社會，支持林岱樺捍衛她自己的權利在司法上去做辯護，也期待對一個認真問政的七屆立委、在基層深耕受到廣大人民支持的民意代表，社會應該給予她一定的空間加以說明。

林佳龍昨發文表示，他想跟和大家分享他眼中的優質立委林岱樺，林岱樺擔任7屆立法委員，「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。」林佳龍也分享這周六晚上林岱樺在岡山的造勢活動，邀請高雄市民參加。

不過，無論是在臉書或是Threads上，網友幾乎都不買帳，大量留言批評林佳龍和林岱樺，質疑「請問是被盜帳號嗎？」、「這種人你挺得下去？」、「佳龍不要亂挺奇怪的人啦」、「你們是不是覺得民進黨高雄不會輸啊？」、「原來黨內派系大於民眾利益」等。

黨內派系人士表示，雖然政務官行政中立是條模糊界線，但身為外交部長直接在黨內初選表態選邊站，仍在黨內引發議論，像內政部長劉世芳身為新潮流核心成員，也沒在高雄市長初選直接表態，林佳龍此舉容有討論空間。

林佳龍 林岱樺

延伸閱讀

林佳龍公開挺林岱樺不貪不取 臉書被灌爆留言「龍哥你別鬧了」

林岱樺昨出庭批檢調編造證據 雄檢反駁：有憑有據

支持者擔心林岱樺「這關不好過」 柯志恩斷言她不會脫黨參選

林岱樺涉詐1496萬元助理費 今首出庭律師團主攻已歿證人被檢調誘導

相關新聞

駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」

中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...

影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將...

林佳龍挺林岱樺不貪不取 臉書被灌爆「你別鬧了」

民進黨高雄市長初選競爭激烈，外交部長林佳龍昨晚在臉書、Threads等社群上發文，支持同屬正國會系統的民進黨立委林岱樺參...

期勉鄭麗文 朱立倫：當主席最重要要「任謗」 承受謠言

國民黨新主席鄭麗文11月1日就任，現任主席朱立倫今日表示，他跟鄭麗文交換意見，他表示，經國先生曾講過：「任勞任怨，但最難...

影／否認介入民進黨台南市長初選 謝龍介：會光明正大贏得選戰

國民黨立委謝龍介爭取2026台南市長提名，明天下午將在台南發布首波「團結台南聯合看板」 ，對於立委陳亭妃說他介入民進黨初...

不禁廚餘非洲豬瘟破功 不禁餵食釀狂犬病破口誰扛責？

台中爆出非洲豬瘟案例，7年防堵前功盡棄，各界將矛頭指向時任行政院長賴清德禁用廚餘政策猶豫，造成病毒破口；最近，陸續傳出鼬獾染狂犬病暴斃，還被發現附近就有遊蕩犬和民眾餵食點，農業部對於禁餵食入法建言充耳不聞，若成為狂犬病爆發破口，誰要扛責？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。