林佳龍挺林岱樺不貪不取 臉書被灌爆「你別鬧了」
民進黨高雄市長初選競爭激烈，外交部長林佳龍昨晚在臉書、Threads等社群上發文，支持同屬正國會系統的民進黨立委林岱樺參選，但林岱樺目前身陷詐領助理費的官司風暴，已被檢方起訴，網友一面倒在林佳龍的貼文下留言批評，甚至還有人質疑林佳龍是不是被盜帳號？
林佳龍今天受訪表示，台灣是一個民主法治而且很保障人權的社會，支持林岱樺捍衛她自己的權利在司法上去做辯護，也期待對一個認真問政的七屆立委、在基層深耕受到廣大人民支持的民意代表，社會應該給予她一定的空間加以說明。
林佳龍昨發文表示，他想跟和大家分享他眼中的優質立委林岱樺，林岱樺擔任7屆立法委員，「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。」林佳龍也分享這周六晚上林岱樺在岡山的造勢活動，邀請高雄市民參加。
不過，無論是在臉書或是Threads上，網友幾乎都不買帳，大量留言批評林佳龍和林岱樺，質疑「請問是被盜帳號嗎？」、「這種人你挺得下去？」、「佳龍不要亂挺奇怪的人啦」、「你們是不是覺得民進黨高雄不會輸啊？」、「原來黨內派系大於民眾利益」等。
黨內派系人士表示，雖然政務官行政中立是條模糊界線，但身為外交部長直接在黨內初選表態選邊站，仍在黨內引發議論，像內政部長劉世芳身為新潮流核心成員，也沒在高雄市長初選直接表態，林佳龍此舉容有討論空間。
