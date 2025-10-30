川習會前美國會議員最後喊話：台灣議題不能上桌

快訊

中央社／ 華盛頓29日專電

高度受矚的川習會即將舉行，數位美國國會議員關切中國國家主席習近平是否將要求美方在台灣議題上讓步。民主黨眾議員克利什納穆希今天表示，美方必須明確表態：台灣不應被納入與中共談判的任何議題。

美國總統川普今天將於台北時間上午10時在韓國與習近平會面。華爾街日報指出，中方預計提出台灣、關稅與稀土等議題，並尋求美方表明「反對」台獨，這比起1998年柯林頓總統時期所採用的「不支持台獨」更為強硬。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）下午發布聲明表示，中共正展開有系統的行動，試圖向台灣施壓，並改變美國對台長期政策。

他說，解放軍最近對台灣周邊空域的入侵行動，反映出習近平在施壓台灣問題上變得更加大膽，希望藉由川普讓步、疏遠台灣而達成目的。與此同時，習近平明顯正試圖在台灣的「獨立」與「主權」議題上使美國改變政策。

「我們必須履行台灣關係法及六項保證下的承諾，防止任何對中共的讓步破壞印太地區穩定及引發衝突。」

美國媒體NOTUS今天發出一篇採訪多位聯邦參議員的報導，指兩黨議員都表示美國對台立場應該保持不變，且不應納入任何貿易協議的討論範圍。

民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）表示，他對美國是否會在川習中調整對台立場感到「非常緊張」，他將等待會議結果。「我希望看到美國不會軟化任何對台承諾。」

參議員凱利（Mark Kelly）同樣擔心。「我不確定總統是否了解我們在處理台灣議題時所面對的所有歷史與細節。」

共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）則說，美國應該繼續支持台灣，以阻止中共武力併吞台灣。這一直是美國的政策，應該繼續執行。

同為共和黨籍的參議員柯寧（John Cornyn）表示，在台灣議題上的任何妥協都令人無法接受，「我們必須維持對台立場。」

在多場訪談中，數位參議員表示尚未看到對台政策轉變的跡象，且一致認為台灣議題應與貿易談判分開處理。

近日才提出「台灣主權象徵法案」的參議員克魯茲（Ted Cruz）說，「美國堅定地與台灣同一陣線，而我不認為這點會變。」

行政部門方面，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）25日表示，沒有人打算放棄台灣來換取某種貿易協議，或獲取貿易上的優惠待遇。這樣的表態讓共和黨籍議員蘇利文（Dan Sullivan）感到放心。

「沒有人在談論這件事。我並不擔心，但我一向關注台灣議題」，蘇利文說。

