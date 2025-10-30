學者指法國強化台灣周圍布局 特別提菲律賓

快訊

中央社／ 巴黎29日專電

法國智庫舉辦研討會，探討台灣在法國印太政策中的地位。學者觀察到，法國近年在南海和台灣周圍國家的活動有所增加，在菲律賓尤為明顯。

國際暨戰略關係研究所（IRIS）昨晚舉辦研討會，由里爾天主教大學（Université Catholique de Lille）教授庫赫蒙（Barthélémy Courmont）主持，波爾多蒙田大學（Université Bordeaux Montaigne）博士後研究員關亞卓（Alexandre Gandil）、台灣議題專家普拉賽（Hugo Plassais）出席，東亞和印度太平洋事務專家布朗丁（Benjamin Blandin）透過視訊參與。

法國政府今年7月更新印太戰略報告，強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。

布朗丁指出，近年法國在台灣周圍國家的活動顯然有所增加，例如在菲律賓，以前沒有常駐國防代表團，現在有；以前沒有武官，現在也有；以前法國船艦很少停泊港口，現在比較頻繁，近期還參與了海上演習。

他說，法國在南海地區，尤其在台灣附近的活動明顯增加，「從外交和軍事觀點來看，（法國的）部署或許不在台灣，但在台灣附近明顯強化」。

外交部長林佳龍昨天發表「國際海底電纜風險管理倡議」，強調海纜對金融市場、供應鏈、能源和國家安全的重要性，並提及除了天災和漁業活動可能損壞海纜之外，更令人擔憂的是蓄意破壞。

深諳海纜議題的布朗丁說，中國確實開始在不同地區破壞海纜，即便不是每次都由中國公然動手，卻往往涉及中國船隻，或有中國籍船長和船員，可能掛的是其他國家的「權宜船旗」，但最終不管直接、間接都指向中國，一致的線索很多，不太可能只是偶發意外事件。

布朗丁還提到中國利用「非政府」海上資產，例如科研船、醫療船、遠洋漁船，另有浮標、無人機、漂浮雷達平台等，行動手段非常廣泛，中國不久前展示能切斷水下4000公尺海纜的自主研發無人機，也是一個例證。

熟悉金門的關亞卓說，有人將金門比擬為亞洲的克里米亞（Crimea），但他不這麼認為，因為兩岸潛在衝突的前線投射在海峽中線，實際上現在被視為第一前線的是更接近台灣的澎湖群島。

但他表示，金門對北京仍具戰略利益，是中國人民解放軍測試灰色地帶活動的試驗場，可用來試探切斷海纜、試飛無人機、挖沙等，以便日後在台灣周圍擴大執行類似行動。

普拉賽則提到美國總統川普（Donald Trump）的不可預測性，並認為目前存在一種交易式做法，即美國安全保證要付費來換，不只台灣，其他地方也遇到一樣情況。

他指出，美國與其他國家的安全合作關係也正從「星形架構」轉向網狀，以前是以美國為中心，每個夥伴都想與美維持關係以確保安全，現在則出現四方安全對話（Quad）、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等聯盟。

台中爆出非洲豬瘟案例，7年防堵前功盡棄，各界將矛頭指向時任行政院長賴清德禁用廚餘政策猶豫，造成病毒破口；最近，陸續傳出鼬獾染狂犬病暴斃，還被發現附近就有遊蕩犬和民眾餵食點，農業部對於禁餵食入法建言充耳不聞，若成為狂犬病爆發破口，誰要扛責？

