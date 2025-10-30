林佳龍公開挺林岱樺不貪不取 臉書被灌爆留言「龍哥你別鬧了」
民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案遭起訴，高雄地院27日開庭，她重申清白並對檢訪制住居強烈表達不滿，也將在11月1日舉行首場造勢活動，同屬正國會的林佳龍預計出席，林昨晚並在臉書表態力挺林岱樺，稱她有為有守、不貪不取，不過貼文被網友灌爆，留言「龍哥你別鬧了」。
林岱樺一案，高雄地檢署依「貪汙治罪條例」等罪起訴林與家人、助理共10人，高雄地方法院27日上午召開程序準備庭，首次傳喚林到庭，檢方也以有串供與洩密之虞，拒絕變更林岱樺限制住居處分，林當場情緒波動，指全台都透過媒體知道檢方掌握的證據，「最大的洩密源就是檢調」。
法庭攻防後，林岱樺陣營訂11月1日晚間在岡山舉辦首場造勢活動，民進黨正國會龍頭林佳龍預定出席，林昨晚在個人臉書預告造勢活動訊息，並分享「自己眼中的優質立動林岱樺」。
林佳龍在貼文表示，她擔任7屆立委，深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。本周六晚上6點，自己要邀高雄市民朋友們站出來，一起為林岱樺、高雄，以及我們還相信的公義台灣加油。
林佳龍貼文一出，湧入大量留言，但多數反對挺林，紛表示「龍哥別鬧了」、「請問是被盜帳號嗎」、「可以支持別人嗎」、「佳龍部長，這個很不OK餒！」「邁邁好不容易穩住高雄，拜託你們慎選，高雄真的不能輸」，「林部長！太讓我失望了」，「不貪不取，要確定欸阿龍」、「不要瞎挺好嗎？」
