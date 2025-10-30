快訊

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

林佳龍公開挺林岱樺不貪不取 臉書被灌爆留言「龍哥你別鬧了」

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
林岱樺本周六辦造勢晚會，同屬正國會的外交部長林佳龍公開力挺，臉書被灌爆。圖／翻攝自林佳龍臉書
林岱樺本周六辦造勢晚會，同屬正國會的外交部長林佳龍公開力挺，臉書被灌爆。圖／翻攝自林佳龍臉書

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案遭起訴，高雄地院27日開庭，她重申清白並對檢訪制住居強烈表達不滿，也將在11月1日舉行首場造勢活動，同屬正國會林佳龍預計出席，林昨晚並在臉書表態力挺林岱樺，稱她有為有守、不貪不取，不過貼文被網友灌爆，留言「龍哥你別鬧了」。

林岱樺一案，高雄地檢署依「貪汙治罪條例」等罪起訴林與家人、助理共10人，高雄地方法院27日上午召開程序準備庭，首次傳喚林到庭，檢方也以有串供與洩密之虞，拒絕變更林岱樺限制住居處分，林當場情緒波動，指全台都透過媒體知道檢方掌握的證據，「最大的洩密源就是檢調」。

法庭攻防後，林岱樺陣營訂11月1日晚間在岡山舉辦首場造勢活動，民進黨正國會龍頭林佳龍預定出席，林昨晚在個人臉書預告造勢活動訊息，並分享「自己眼中的優質立動林岱樺」。

林佳龍在貼文表示，她擔任7屆立委，深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。本周六晚上6點，自己要邀高雄市民朋友們站出來，一起為林岱樺、高雄，以及我們還相信的公義台灣加油。

林佳龍貼文一出，湧入大量留言，但多數反對挺林，紛表示「龍哥別鬧了」、「請問是被盜帳號嗎」、「可以支持別人嗎」、「佳龍部長，這個很不OK餒！」「邁邁好不容易穩住高雄，拜託你們慎選，高雄真的不能輸」，「林部長！太讓我失望了」，「不貪不取，要確定欸阿龍」、「不要瞎挺好嗎？」

林岱樺本周六辦造勢晚會，同屬正國會的外交部長林佳龍公開力挺，臉書被灌爆。圖／翻攝自林佳龍臉書
林岱樺本周六辦造勢晚會，同屬正國會的外交部長林佳龍公開力挺，臉書被灌爆。圖／翻攝自林佳龍臉書

林岱樺 林佳龍 正國會

延伸閱讀

林岱樺昨出庭批檢調編造證據 雄檢反駁：有憑有據

支持者擔心林岱樺「這關不好過」 柯志恩斷言她不會脫黨參選

林岱樺涉詐1496萬元助理費 今首出庭律師團主攻已歿證人被檢調誘導

林岱樺涉貪首出庭 當庭自爆「衣服只能穿同一套」求法官准她回家

相關新聞

駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」

中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...

林佳龍公開挺林岱樺不貪不取 臉書被灌爆留言「龍哥你別鬧了」

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案遭起訴，高雄地院27日開庭，她重申清白並對檢訪制住居強烈表達不滿，也將在11月1日舉行首...

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

出身綠營野百合學運的鄭麗文當選國民黨主席，黨內軍系票源被外界認為扶龍的主力手。但在黃復興黨部被解散後，軍系定義也變得模糊，近日受鄭麗文任命為副主席的退役上將季麟連，選前曾以「財團法人榮光社會工作基金會」名義，宴請目前可稱為藍營「泛軍系」的所有民間社團，出席名單清晰描繪出軍系圖譜大全。 季麟連此次返回黨內重掌軍系事務，有無能力實現鄭麗文選前「恢復黃復興黨部」的政見？

【總編開箱】川普說台灣就是台灣 台灣脊梁安在哉？

賴清德總統曾說，「我們是棋手，不會是棋子」，台灣是全球和區域不可或缺的一員。當APEC「川習會」即將華麗登場，川普說，中國國家主席習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。我們真的是在美中搏弈下以「不可或缺」的特殊地位存在嗎？

柯承亨請辭 張元斌回鍋國安局副局長

總統府昨發布總統令，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職，任命張元斌為國家安全局副局長，人事案將於十一月一日生效。據了解...

沈伯洋遭陸偵查 出國恐被捕？國安局長：注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。