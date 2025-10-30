駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」

中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任授階典禮時強調，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一；這也是賴總統首度公開提出「反對推進統一」說法。

國民黨主席當選人鄭麗文昨到南投縣議會辦感恩餐會，被問及中共總書記習近平賀電一事，她回應，感謝習近平及國台辦主任宋濤的關心，並強調中國國民黨對兩岸關係有兩大堅持，分別是「和平」與「必須尊重台灣兩千三百萬人民意志」，也盼能積極爭取、開創和平的對話。

賴總統昨主持十一月將官晉任授階典禮表示，當前中共持續在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一。他說，強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀、守護台灣的民主與生活方式。

「投資國防就是投資和平。」賴總統說，要持續提升不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」等方向前進，讓國軍更加現代化與彈性化；唯有以實力守護和平，台灣才能穩定前行。

至於鄭麗文反對提高國防預算，總統府發言人郭雅慧昨表示，不太理解鄭麗文的想法，「不過顯然她（鄭）的想法，跟全世界民主國家的想法並不一致」；中國的軍事行為是實實在在的威脅，中國也持續在區域間做實戰化演練，我們周圍的國家都在提高國防預算，台灣自然而然也不可能例外。

國民黨主席當選人鄭麗文（左三）昨到南投縣議會參加感恩餐會，縣長許淑華（右二）和正副議長何勝豐、潘一全與立委游顥等人到場力挺。記者江良誠／攝影

鄭主張可負擔的國防支出 「台灣不是印鈔機提款機」

鄭麗文則回應，她主張台灣應有合理、可負擔的國防支出，而非無止境的軍備升級，不僅超過財政負擔，也會產生嚴重排擠效應，影響民生、教育及社會資源，「台灣並不是印鈔機，也不是提款機」。她說，軍備競賽不僅對區域和平沒有幫助，對台灣的安全同樣無益。

鄭麗文說，台灣當然需要合理的防衛，但對於沒有上限、過高、不合理的國防預算必須提出警告；全世界民主國家都應愛好和平，不斷攀升軍備預算，對全球及區域和平毫無幫助。

有關英國「金融時報」報導指她反對提高國防預算，恐激怒美國，鄭麗文認為，金融時報替她擔心過多，但她相信台美應維持健康、對等、尊重且互惠的關係，而不是單方因怕對方高興或被激怒而調整政策。

針對習近平賀電，鄭麗文說，國際社會普遍將台海視為全球最兵凶戰危的區域，國民黨希望能夠逐漸緩和、穩定台海局勢，「希望在兵凶戰危的氣氛裡，能積極爭取、開創和平的對話」。

鄭麗文說，自己一再勸告賴清德總統，一定要更加謹慎、更有智慧地處理兩岸關係，「千萬不要讓台灣捲入不必要的戰火當中」。鄭強調，國民黨立場明確，無論情勢如何變化，始終主張和平發展，同時堅守台灣人民的民主選擇，也會推動理性務實的交流，讓台海回歸穩定與對話的軌道。

商品推薦