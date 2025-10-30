聽新聞
柯承亨請辭 張元斌回鍋國安局副局長
總統府昨發布總統令，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職，任命張元斌為國家安全局副局長，人事案將於十一月一日生效。據了解，柯承亨內定將出任國防安全研究院執行長一職；不過仍須經國防院董事會同意並呈報國防部核定。
張元斌曾任國安局常務副局長，今年三月屆齡退伍，柯承亨辭職後，其原本政務副局長遺缺，由張元斌「回鍋」接任。張元斌為中央大學資訊管理研究所博士。知情人士表示，國安局長蔡明彥將借重他的跨領域整合能力及專業實務經驗，協助推動網路爭訊攻防、ＡＩ科技研發及運用等工作，以利即時因應全新型態國安挑戰。
柯承亨是前總統陳水扁班底，曾任國防部副部長，是民進黨青壯世代中，少數對國防、兩岸、軍事有實務經驗者。二○一八年二月國安人事改組，柯出任國安局副局長；去年五二○賴政府上任，柯獲留任。
