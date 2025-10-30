聽新聞
0:00 / 0:00

主持最後一次中常會 朱立倫喊團結：黨內別再有選舉心結

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席朱立倫（左）昨天主持任內最後一次中常會表示，「只有一個台灣、一個政府、一個國民黨」。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（左）昨天主持任內最後一次中常會表示，「只有一個台灣、一個政府、一個國民黨」。記者潘俊宏／攝影

國民黨新卸任主席周六交接，現任黨主席朱立倫昨主持任內最後一次中常會。他強調，一個國民黨，團結一致，台灣會更好，未來的工作都要靠黨內團結，不要再有任何對立或選舉的心結；一個政府，不分彼此，才能幫民眾解決問題；一個台灣，大家團結一致，才能讓台灣更好。

朱立倫昨步入會場時，面帶微笑、神情輕鬆，黨務主管與中常委響起掌聲致意。朱致詞表示，這是他最後一次主持中常會，從二○二二地方大選、二○二四總統與國會選舉、今年又遇到大罷免，非常感謝全黨過去四年團結一致，面對所有挑戰。

朱立倫說，國民黨是創建中華民國的政黨，永遠都以中華民國為本，「我們只有一個台灣」，不論國家安全、國防外交，所有重要的政策， 執政黨容或有不同立場，大家都是以一個台灣的角度出發。

他一再強調，「只有一個政府」。他說，民進黨執政最大的問題是，常看事件發生在哪個地點，只要是國民黨執政，先推給地方政府，「這對嗎？」例如，非洲豬瘟很可能從越南進入，境管、廚餘管制都很重要，「今天因為發生在台中，就修理市長盧秀燕；或發生在花蓮，就修理縣長徐榛蔚，這對嗎？」

朱立倫說，台灣是一個台灣、一個政府，沒有中央、地方政府之分，四年來他提到重大政策，都有這樣的感觸。

「我們是一個國民黨。」朱立倫也表示，這次黨主席選舉競爭激烈，選後第一時間他跟黨主席當選人鄭麗文通話，表達一定要團結，期待國民黨更好更強，在鄭麗文帶領下團結一致。

他表示，上周跟鄭麗文見面，詳談包括人事、預算、黨務、選務，都做了最好的溝通，也希望做最適切的安排；黨務主管總辭，就是方便給鄭麗文最大的空間，哪些人可以留任，哪些人要新聘，都尊重主席，不要造成新任主席困擾。他期待周六全代會，大家團結一致，共同迎戰未來。

國民黨 朱立倫

延伸閱讀

主席任內最後中常會發言 朱立倫喊團結：黨內不要再有對立或選舉心結

影／反對增加國防預算 鄭麗文：台灣不是提款機、印鈔機

影／回應習近平賀電 鄭麗文：兩岸底線是和平與尊重台灣民意

朱立倫總辭黨務 鄭麗文：把這看作善意給新主席最大人事空間

相關新聞

主持最後一次中常會 朱立倫喊團結：黨內別再有選舉心結

國民黨新卸任主席周六交接，現任黨主席朱立倫昨主持任內最後一次中常會。他強調，一個國民黨，團結一致，台灣會更好，未來的工作...

人物側寫／朱立倫卸任轉身就爆卦 笑問「有人要我助選嗎」

國民黨主席朱立倫周六卸任，昨天最後一次主持中常會發表「畢業感言」，黨務主管與中常委紛紛合影留念，場面溫馨。朱立倫會後更特...

柯承亨請辭 張元斌回鍋國安局副局長

總統府昨發布總統令，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職，任命張元斌為國家安全局副局長，人事案將於十一月一日生效。據了解...

沈伯洋遭陸偵查 出國恐被捕？國安局長：注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今後...

駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」

中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...

沈伯洋遭大陸公安立案偵查 外交部：長臂管轄製造寒蟬效應

中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，外交部最新報告指出，中方此舉是進行跨境鎮壓與長臂管轄，不僅嚴重踐踏人權，製造政治「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。