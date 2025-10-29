國安局：中共藉長臂管轄 欲對台灣內部營造恐慌氣氛

中央社／ 台北29日電

中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，國安局今天表示，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，是以統一台灣為終極目標，意圖在國際孤立台灣，削弱台灣主權地位，並在台灣內部營造心理恐慌及對立氣氛。

立法院外交及國防委員會明天增列專案報告，邀請國安局、外交部、陸委會、法務部、法務部調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，並備質詢，紙本報告今天送抵國會辦公室。

國安局在報告書說明中共意圖指出，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，是以統一台灣為終極目標，在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面，採取各種威脅及干預手段，意圖在國際孤立台灣，削弱台灣主權地位，並在台灣內部營造心理恐慌及對立氣氛。

國安局除說明案例與樣態，也提及應處作為，包括強固國內安全維護、依法反制中共滲透、提升國人風險意識、強化國際友盟合作。

強固國內安全維護部分，國安局指出，針對中共的「涉獨清單」將持續指導國安情報團隊，注意蒐集中共利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內特定人士或企業等相關情訊，預作防處；另請警政署加強必要的安維部署，確保人身安全。

依法反制中共滲透部分，國安局表示，將協調統合國安情報團隊，掌握協力中共傳散恫嚇爭議訊息、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人，因這些相關作為已違反台灣國家安全法、國家情報工作法、刑法及個人資料保護法，若有具體事證，國安局將提供權責機關依法偵處。

提升國人風險意識部分，國安局提到，中共透過制定國安法、懲獨22條意見等作為，對台威嚇、監控特定對象，形塑對台管轄權，將持續密切注意中共對台各類作為及安全威脅，適時揭露中共圖謀，提醒赴中風險，提升民眾安全意識。

強化國際友盟合作部分，國安局強調，中共「跨境鎮壓」的不法舉措，向為國際社會所不容，國安局綿密與國際合作友方及理念相近國家聯繫，強化情報合作及分享機制，先期掌握中共長臂管轄圖謀及作法等情訊，即時應處並爭取友盟國家支持。

國安局表示，中共「長臂管轄」是想透過滲透、威脅及操控等手段，削弱台灣主體性，國安情報團隊持續強化國內安全防護及國際情報合作，防範中共對台跨境脅迫及媒宣操作。

國安局 中共 對台

相關新聞

主持最後一次中常會 朱立倫喊團結：黨內別再有選舉心結

國民黨新卸任主席周六交接，現任黨主席朱立倫昨主持任內最後一次中常會。他強調，一個國民黨，團結一致，台灣會更好，未來的工作...

人物側寫／朱立倫卸任轉身就爆卦 笑問「有人要我助選嗎」

國民黨主席朱立倫周六卸任，昨天最後一次主持中常會發表「畢業感言」，黨務主管與中常委紛紛合影留念，場面溫馨。朱立倫會後更特...

柯承亨請辭 張元斌回鍋國安局副局長

總統府昨發布總統令，國安局副局長柯承亨請辭獲准，應予免職，任命張元斌為國家安全局副局長，人事案將於十一月一日生效。據了解...

沈伯洋遭陸偵查 出國恐被捕？國安局長：注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今後...

駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」

中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...

沈伯洋遭大陸公安立案偵查 外交部：長臂管轄製造寒蟬效應

中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，外交部最新報告指出，中方此舉是進行跨境鎮壓與長臂管轄，不僅嚴重踐踏人權，製造政治「...

