沈伯洋遭大陸公安立案偵查 外交部：長臂管轄製造寒蟬效應

中央社／ 台北29日電
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照

中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋外交部最新報告指出，中方此舉是進行跨境鎮壓與長臂管轄，不僅嚴重踐踏人權，製造政治「寒蟬效應」，並進一步破壞兩岸關係，坐實中國就是「麻煩製造者」。

立法院外交及國防委員會30日邀請國安局、外交部、陸委會、法務部、法務部調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，並備質詢。外交部書面報告已送抵立院。

針對中國重慶市公安局發布公告，對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」。外交部書面報告指出，中方藉此荒謬行徑進行跨境鎮壓或長臂管轄，變本加厲威嚇，此舉不僅嚴重踐踏人權，製造政治「寒蟬效應」，並進一步破壞兩岸關係，坐實中國就是「麻煩製造者」。

外交部強調，外交部及各駐外館處將持續全力保護海外國人安全，防阻中共圖謀得逞。

外交部提到，中國已與俄羅斯等60多國家簽訂刑事司法互助條約，也與60多國完成簽署引渡條約，不能排除中共施壓其他國家，尤其是藉上述國家將台灣人引渡至中國受審的可能性。

外交部指出，中國可在國內透過「缺席審判」將台灣人或他國國民判刑，再透過「國際刑警組織」（INTERPOL）發布「紅色通報」進行全球通緝，要求INTERPOL會員國逮捕台灣人或外國公民，並將其引渡至中國服刑。

外交部說，中國此等「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，嚴重侵害基本人權及各國主權，更違反國際法及國際關係基本原則。此外，中國未必僅以所謂「懲獨」為由，也不排除直接亂安罪名對台灣人進行跨境鎮壓。

關於應處作為，外交部說明，第一，擴大尋求國際支持及加強與民主國家的聯繫，已就「懲獨22條意見」等向相關國家駐台使節簡報，並請各駐外館處加強向駐在國政府說明並爭取或強化相關合作；第二，加強提升防範意識和能力，如宣導旅遊警示及登錄等作爲。

外交部表示，第三，培力外館強化提供海外受害台灣人協助，強化與駐在國警方等政府部門、人權組織等非政府組織的聯絡合作事宜；第四、持續與國安局、大陸委員會、法務部等相關部會加強情資分享與協作。

