外界關切中選會委員提名 政院：發函朝野黨團搜集推薦人選
中選會6位委員任期將至，行政院今天說，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團，搜集有關推薦人選的意見，也歡迎各界舉薦。
中選會6位委員任期至11月3日，但依規定中選會至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議，若未能即時補足人事，中選會11月起將剩4位委員，將無法召開會議決議，可能影響2026年選務辦理。
對於外界關切中央選舉委員會委員提名，行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團，搜集有關推薦人選的意見。
李慧芝也說，政院同時歡迎各界舉薦社會賢達，期盼未來選務能夠順利獨立運作。
根據中選會組織法，中選會委員設9人至11人，一任4年，得連任一次。除主委、副主委外，其餘為無給職，開會時須有全體委員1/2以上出席始得開議。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言