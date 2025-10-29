快訊

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

談台灣問題？川習會30日上午10時登場 兩大元首核心議題曝光

普發1萬怎麼領？財政部：13歲以上未成年人一樣三管道領取

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

近日有民眾對於未滿13歲、13歲以上未成年人的1萬元如何領取感到困惑，財政部29日特別說明，這次普發現金比照2023年普發現金代領機制，未滿7歲未成年人應由父母或監護人代領；13歲以上未成年人領取方式一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道；滿7歲至未滿13歲未成年人除了三管道之外，還可以由父母或監護人代領。

「全民+1 政府相挺」普發現金提供民眾多元便利管道領取，可採登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現3種方式，登記入帳將於11月5日開放預登記，11月17日起開放ATM領現，11月24日開放郵局領現。

財政部解釋，未滿7歲未成年人應由父母或監護人代領；滿7歲至未滿13歲未成年人可選擇用自己帳戶登記入帳領取，如有提款卡也可在ATM領現，或用父母或監護人帳戶或提款卡代領；至於13歲以上未成年人領取方式一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，如果自己有金融機構帳戶及提款卡，可用該帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；如果沒有金融機構帳戶及提款卡，可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取。

財政部進一步表示，這次普發現金領取期限至明年4月30日止，領取時間充足，民眾可選擇適合的方式領取。該部提醒，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾留意假訊息，避免受騙上當。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

ATM 郵局 普發現金 普發一萬

延伸閱讀

財部：今年營業車牌照稅 繳納期限到10月31日

地價稅11月開徵 稅額微減

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

健保卡遺失免驚！ 只要這樣做 一樣領得到普發一萬

相關新聞

移工政策變革…企業替本勞加薪2千元能多聘一人 估4年內20萬人受惠

行政院會明將通過「跨國勞動力精進方案」，政務委員陳時中今天說明，企業若替本勞加薪2000元，就能增聘1名製造業移工，粗估...

謝龍介質詢「認錯人」頻提堰塞湖 管碧玲掩面笑哭：我不是劉部長

立法院內政委員會今邀相關部會就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專題報告，國民黨立委謝龍介質詢海委會主委...

民眾黨通過2026年首波提名 現任北市4席、竹市2席議員拚連任

備戰2026年地方選舉，民眾黨中央委員會今天核定首波提名名單，包括現任台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽及張志豪，還有現任...

綠營派誰出戰2026台北市長？傳罷團力挺「他」 王世堅點名這些人

民進黨2026台北市長人選布局受關注，外傳罷團力挺民進黨立委沈伯洋。民進黨立委吳思瑤今天說，沈伯洋的戰場在國會，應該沒有...

沈伯洋遭大陸公安立案偵查 外交部：長臂管轄製造寒蟬效應

中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，外交部最新報告指出，中方此舉是進行跨境鎮壓與長臂管轄，不僅嚴重踐踏人權，製造政治「...

外界關切中選會委員提名 政院：發函朝野黨團搜集推薦人選

中選會6位委員任期將至，行政院今天說，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，除循往例徵詢公正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。