泰王太后詩麗吉辭世 賴總統、卓榮泰透過外館致哀
泰國王太后詩麗吉辭世，享壽93歲。外交部今天表示，總統賴清德及行政院長卓榮泰已透過駐泰國代表處，轉達政府與人民悼唁之意。
泰國王室表示，王太后詩麗吉（Sirikit）因病情持續惡化，24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）過世，享壽93歲。
外交部晚間發布新聞稿指出，中華民國政府對王太后詩麗吉辭世深表哀悼與惋惜。總統賴清德及行政院長卓榮泰均已透過駐泰國代表處，轉達政府與人民對王太后辭世悼唁之意。外交部常務次長葛葆萱於29日上午前往泰國貿易經濟辦事處致意，並致哀悼詞。
外交部表示，王太后詩麗吉一生為泰國奉獻，備受泰國人民敬重與愛戴，仁德享譽國際社會。王太后詩麗吉曾於1963年6月5日至8日隨先王蒲美蓬（His Majesty Bhumibol Adulyadej）訪問台灣，促進兩國情誼及各領域合作關係，兩人發起的「泰國皇家計畫基金會」（Thailand Royal Project Foundation）對於促成台泰合作推展泰國北部農業發展，貢獻良多。
外交部說，目前台泰兩國國民互訪熱絡，交流密切。未來將持續在「總合外交」下深化台泰關係。
