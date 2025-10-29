中央社記者報導「魯莽的領導人」遭懲處 陳智菡：賴總統撲殺新聞自由

美國時代雜誌近日刊登投書文章，談及賴清德總統是「魯莽的領導人」，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，中央社引述外交部回應內容，事後卻懲處記者、編輯與主管，此舉非但沒有洗刷賴總統「魯莽」的惡名，反而還替其多安一個「新聞自由掠奪者」的罪名。

美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，時代雜誌（Time）近日刊登此篇文章，內文提及台灣是當今全球最危險的衝突引爆點，美國必須警惕台灣領袖賴清德的「魯莽行徑」，此文一出引發國內外各界議論。

陳智菡晚間在臉書發文指出，時代雜誌刊登高德斯坦的專文，由於當中批評賴總統是「魯莽的領導人」，外交部立刻膝反射回應，民進黨人士則開始抹紅，中央社引述外交部回應內容，許多媒體也都紛紛開始跟進，瞬間讓「reckless」成為熱搜關鍵字。

不過，陳智菡說，中央社事後發出聲明稿，聲稱「未辨察原文係屬學者投書不是新聞，對該篇文章的性質做錯誤敘述」，因此要懲處相關記者、編輯與主管，問題是報導的事件與事實本身沒有錯誤，而且出處來源還是外交部官方新聞稿，所以中央社要懲處的依據與標準在哪裡？

陳智菡指出，民眾黨立法院黨團近日函請中央社說明，對方回覆「對於該篇原始報導查證不周（含投書性質、投書者背景介紹、投書目的探等），記者與編輯身為國家通訊社員工應有之新聞敏銳度、專業度顯有不足，因此考慮給予懲處。」

陳智菡表示，這份回函簡直比外交部更為災難，原來現在台灣媒體要報導引用投書，還要事先調查投書性質、投書者背景甚至「目的」，先行做出內容分析，而非判斷該投書是否有報導價值。其次，中央社的說法更落實當前賴總統主政下，對於台灣新聞自由的撲殺與掠奪。

陳智菡說，中央社引用的獎懲規範，蒼白無力只剩「影響本社名譽」，簡直公然要求記者編輯只能跟上服膺於權力、對執政者歌功頌德的主旋律。

陳智菡認為，中央社身為國家通訊社，高層此舉非但沒有幫忙賴總統洗刷「reckless（魯莽）」的惡名，反而還為其多安一個「Predator of press freedom（新聞自由掠奪者）」的罪名，儘管中央社聲稱「尚待內部討論」，然而真正應該被懲處的人，恐怕不是這則新聞的報導者，而是大張旗鼓要求小編發聲明踐踏記者尊嚴、甘於被權力馴化那一群人。

商品推薦