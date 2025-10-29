【重磅快評】大衛與戰貓 賴總統搶在川習會前出招？

美國總統川普和中共總書記習近平「川習會」明天登場，川普今天預告，他將與習舉行一場很棒會晤，他不確定習是否會想問台灣議題，但也沒什麼好問，「台灣就是台灣」。這句話充滿想像空間，符合川普式模稜兩可的邏輯，讓不同立場各取所需；台灣曾被川普視為「小小卻銳利的筆尖」，美中一旦「大象共舞」，賴政府「抗中牌」還能一路打到底嗎？

顯而易見，川普的重心在經濟，他以對等關稅為槓桿，強勢打通各國「通商口岸」。美中關係自然是重中之重，台灣更是關鍵中的關鍵，既有地緣政治的重要地位，更掌握全球晶片的政經命脈。川普昨天毫不掩飾說，「坦白說，台灣的美妙之處，就是我們正在將許多晶片製造商引進美國。如果你看看世界排名第一的晶片製造商，他們正在亞利桑那州建造一座大型工廠。我認為在兩年內，我們將擁有40%到50%的晶片市場。」

美國商務部長盧特尼克日前公開預告，川普總統任期結束前，將推動美國晶片自製率由目前2%大幅提升至40%。這番話當時已震動台灣半導體產業，如今川普再度親口印證這個「美夢」，台積電即使未來不會變成「美積電」，但在「讓美國再次偉大（MAGA）」的蠶食鯨吞下，美國目標至少要瓜分半數的晶片市場，外界憂心「護國神山恐成半屏山」，或將不是危言聳聽。

為了鋪陳川習會，中美積極營造正面友善氣氛，中國恢復採購美國大豆、川習會也將討論打擊芬太尼換取關稅調降，均被視為貿易戰降溫訊號，台灣還有多少戰略地位？

NBC報導，白宮內部氣氛緊繃，有幕僚建議川普不要為了中國而改變美國在台灣獨立問題上的立場；幕僚也擔心，川普可能會為了與中國達成貿易協議而置若罔聞，或是以曖昧措辭微妙改變美國的立場。CNN報導指出，台灣議題是美中關係最棘手的議題之一，川普日前即表示，「我不想製造任何複雜性」。

在這場大國角力前，賴總統搶先出招，喊話台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫，仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」打造「台灣之盾」，同時願在川普總統推動的「AI行動計畫」下，與以色列進一步合作。副總統蕭美琴則強調「戰貓」精神，點名中國對台混合式脅迫，「貓被逼到牆角也會反擊」。

然而，川習會牽動美中台三角關係，當美中試探重啟合作之際，賴、蕭提前表態，若川普再度髮夾彎，台灣的「大衛之石」還能投向何方？

