快訊

韓美敲定關稅協議！韓輸美半導體關稅比照台灣 對美現金投資2000億

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】大衛與戰貓 賴總統搶在川習會前出招？

聯合報／ 主筆室
「川習會」明天登場，賴清德總統日前表示，台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫。記者許正宏／攝影
「川習會」明天登場，賴清德總統日前表示，台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫。記者許正宏／攝影

美國總統川普和中共總書記習近平川習會」明天登場，川普今天預告，他將與習舉行一場很棒會晤，他不確定習是否會想問台灣議題，但也沒什麼好問，「台灣就是台灣」。這句話充滿想像空間，符合川普式模稜兩可的邏輯，讓不同立場各取所需；台灣曾被川普視為「小小卻銳利的筆尖」，美中一旦「大象共舞」，賴政府「抗中牌」還能一路打到底嗎？

顯而易見，川普的重心在經濟，他以對等關稅為槓桿，強勢打通各國「通商口岸」。美中關係自然是重中之重，台灣更是關鍵中的關鍵，既有地緣政治的重要地位，更掌握全球晶片的政經命脈。川普昨天毫不掩飾說，「坦白說，台灣的美妙之處，就是我們正在將許多晶片製造商引進美國。如果你看看世界排名第一的晶片製造商，他們正在亞利桑那州建造一座大型工廠。我認為在兩年內，我們將擁有40%到50%的晶片市場。」

美國商務部長盧特尼克日前公開預告，川普總統任期結束前，將推動美國晶片自製率由目前2%大幅提升至40%。這番話當時已震動台灣半導體產業，如今川普再度親口印證這個「美夢」，台積電即使未來不會變成「美積電」，但在「讓美國再次偉大（MAGA）」的蠶食鯨吞下，美國目標至少要瓜分半數的晶片市場，外界憂心「護國神山恐成半屏山」，或將不是危言聳聽。

為了鋪陳川習會，中美積極營造正面友善氣氛，中國恢復採購美國大豆、川習會也將討論打擊芬太尼換取關稅調降，均被視為貿易戰降溫訊號，台灣還有多少戰略地位？

NBC報導，白宮內部氣氛緊繃，有幕僚建議川普不要為了中國而改變美國在台灣獨立問題上的立場；幕僚也擔心，川普可能會為了與中國達成貿易協議而置若罔聞，或是以曖昧措辭微妙改變美國的立場。CNN報導指出，台灣議題是美中關係最棘手的議題之一，川普日前即表示，「我不想製造任何複雜性」。

在這場大國角力前，賴總統搶先出招，喊話台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫，仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」打造「台灣之盾」，同時願在川普總統推動的「AI行動計畫」下，與以色列進一步合作。副總統蕭美琴則強調「戰貓」精神，點名中國對台混合式脅迫，「貓被逼到牆角也會反擊」。

然而，川習會牽動美中台三角關係，當美中試探重啟合作之際，賴、蕭提前表態，若川普再度髮夾彎，台灣的「大衛之石」還能投向何方？

川普 美國 美中關係 川習會 習近平 台積電

延伸閱讀

當世界各國忙著巴結美國 川普卻盡全力哄他開心

習近平態度強硬 川習會改變美對台政策？川普不提台灣就是好消息

無法協調合適時機 川普：亞洲行未能與金正恩會面

【重磅快評】親密到缺一張紅毯，川普訪日的熱與冷

相關新聞

移工政策變革…企業替本勞加薪2千元能多聘一人 估4年內20萬人受惠

行政院會明將通過「跨國勞動力精進方案」，政務委員陳時中今天說明，企業若替本勞加薪2000元，就能增聘1名製造業移工，粗估...

謝龍介質詢「認錯人」頻提堰塞湖 管碧玲掩面笑哭：我不是劉部長

立法院內政委員會今邀相關部會就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專題報告，國民黨立委謝龍介質詢海委會主委...

民眾黨通過2026年首波提名 現任北市4席、竹市2席議員拚連任

備戰2026年地方選舉，民眾黨中央委員會今天核定首波提名名單，包括現任台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽及張志豪，還有現任...

綠營派誰出戰2026台北市長？傳罷團力挺「他」 王世堅點名這些人

民進黨2026台北市長人選布局受關注，外傳罷團力挺民進黨立委沈伯洋。民進黨立委吳思瑤今天說，沈伯洋的戰場在國會，應該沒有...

中央社記者報導「魯莽的領導人」遭懲處 陳智菡：賴總統撲殺新聞自由

美國時代雜誌近日刊登投書文章，談及賴清德總統是「魯莽的領導人」，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，中央社引述外交部回應內...

【重磅快評】大衛與戰貓 賴總統搶在川習會前出招？

美國總統川普和中共總書記習近平「川習會」明天登場，川普今天預告，他將與習舉行一場很棒會晤，他不確定習是否會想問台灣議題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。