本勞加薪掛勾移工額度 李彥秀質疑如何落實：成效是一大問號

行政院會明將通過「跨國勞動力精進方案」，擴大開放移工。國民黨立委李彥秀今質疑政策成效，例如將「本國勞工加薪」與「外籍移工額度」掛勾，政策具有創意，成效如何是一大問號。這也涉及更深遠的「移民政策」，政府是否做好充分的企業與社會溝通，恐怕是一大問題。

行政院長卓榮泰今天下午接見「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎得獎企業」，他對外透露，跨國勞動力精進方案重點有三，包括企業替本國勞工加薪即可增加外籍移工額度，同時給予資深外籍移工永居證，穩定企業生產，勞動部也將直接在他國設點，協助引進外籍移工與中階技術工，排除仲介障礙。

政務委員陳時中今天說明，企業若替本勞加薪2000元，就能增聘1名製造業移工，粗估4年內會有20萬名本勞受惠，另放寬資深移工轉任中階技術人力上限25％，一口氣提升至100％，同時設置跨國勞動力延攬中心，並在海外設立據點，預計明年第一季上路。

李彥秀說，缺工問題只是冰山的一角，背後反應的更是台灣整體產業發展的困境，5.1%華麗經濟成長率的背後，就如同民進黨前秘書長林右昌所說「一個台灣，兩個世界」。全國工總2015年白皮書就提到台灣「缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才」的「五缺」問題，10年來，五缺問題不但沒有解決，更成為嚴重的國安問題。

李彥秀表示，從目前新聞來看，政策上確實還有很多不明，像是本勞加薪到底要如何落實，加薪幅度、人數比例都是大問題。

李彥秀指出，2021年台灣受僱人員報酬占GDP為43%，創下歷史新低，但同時間美國53.5%、日本53.2%、南韓46.7%，企業未將盈餘合理分配給員工，這才是根本性的問題。政府過去推出過幾波「企業為勞工加薪方案」的政策誘因，結果都是成效不彰；現在將「本國勞工加薪」與「外籍移工額度」掛勾，政策具有創意，但成效如何恐怕還是一大問號。

李彥秀認為，給予資深移工永久居住證，穩定企業生產，當然會增加外籍移工到台灣工作的誘因，但是相關居住、生育、醫療、社福、退休等配套措施，政府完整的配套作法才是真正的關鍵，更重要的是，這涉及更深遠的「移民政策」，政府是否做好充分的企業與社會溝通，恐怕是一大問題。

李彥秀提到，勞動部也將直接在他國設點，協助引進外籍移工與中階技術工，排除仲介障礙。更是「公親變事主」，仲介的問題是管理，而不是障礙。政府的責任應該是與其他國家簽訂更完整的移工招募與保障協定，而不是自己跳下來做仲介，恐怕是本末倒置。

李彥秀強調，以觀光產業為例，觀光業當然有缺工問題，但是台灣觀光業更大的危機是「政府無腦的觀光政策」，根據交通部觀光署統計，今年前七個月入境旅客僅478萬人，但是同期出境人次高達1087萬人次，預估全年出國人數恐突破1850萬人次，再創新高，不僅觀光逆差持續擴大，業者都大喊「國旅已被出境潮掏空」。當全世界疫後大搶觀光財的同時，台灣觀光業者仍在凜冽的寒冬。

