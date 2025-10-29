移工政策變革…企業替本勞加薪2千元能多聘一人 估4年內20萬人受惠

行政院會明將通過「跨國勞動力精進方案」，政務委員陳時中今天說明，企業若替本勞加薪2000元，就能增聘1名製造業移工，粗估4年內會有20萬名本勞受惠，另放寬資深移工轉任中階技術人力上限25％，一口氣提升至100％，同時設置跨國勞動力延攬中心，並在海外設立據點，預計明年第一季上路。

現行移工為3年1聘，期滿仍能續聘，一般移工累計年限不得超過12年、家庭看護工為14年，中階技術人力不受限制，相關勞工政策將於明日行政院會迎來變革。

陳時中指出，跨國勞動力精進方案有三個方向，第一為「本勞加薪、增額開放」。除了現行勞動部為產業制定的「3K5級制與Extra制」，未來將新增加薪方案，只要企業替1名本勞加薪2000元，就能增聘1名製造業移工，上限為10％；企業若採加薪方案，移工聘僱上限將從40％提高至45％。

第二為「留才久用」，大部分移工來台12年就須返國，過去企業可透過轉任中階技術人力留才，上限是25％，現在開放到100％，只要雙方合意就能留下；勞動部補充，未來將修訂就業服務法的相關法規命令，包括藍領審查標準、雇聘辦法，藉此精進管理。

第三是「強化政府效能」，過去勞動部曾建置直接聘僱的聯合服務中心，但效能欠佳，來申請的雇主不多，主要還是透過私立就服機構提供仲介業務，儘管勞動部透過許可要求、違規查核及評鑑積極管理，仍舊良莠不齊。

陳時中指出，因此，勞動部預計設立跨國勞動力延攬中心，並海外設立據點，做到注重人權、僱傭雙方權益的良善管理，形成典範，與私立就服單位形成良性競爭；至於海外據點目標國，他說，勞動部正積極尋覓合適地點，起初不會全面設置，會選擇一兩個國家作為示範點。

媒體關注，旅宿業與港口碼頭裝卸移工是否一併開放？勞動部勞發署組長蘇裕國表示，主要開放中階技術人力；在海外那塊，勞動部會在設置海外據點後，透過國對國的方式直接從海外引進，國內的仲介服務還是可以做。

至於調高勞工上限後預計新增多少移工人力，陳時中說，4年內本國勞工加薪受惠人數預估為20萬人；行政院補充，增加移工名額可由國內承接或國外引進，且移工聘僱期滿3年後，要再為本國勞工加薪一次。

蘇裕國說，勞動部是在現行「3K5級制」和就業安定非附加機制之外，再新增本勞加薪最多增加10％移工員額，雇主可在三種機制中自由選擇，也可以混搭，「因此移工不見得全然增加」。

陳時中說，產業界有產業界的需要，但國家會有國家的考慮，此次政策目標是不能排擠本勞，也不希望調整移工政策造成本勞低薪被定錨，所以設計加薪機制，也滿足產業界需要，如果大量毫無目的開放，反倒可能排擠本勞工作機會。

