「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

卓榮泰：企業加薪可增聘外勞 跨國勞動力精進方案明拍板

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院將於30日院會通過「跨國勞動力精進方案」。行政院長卓榮泰29日指出，方案聚焦三大重點──企業若替本國勞工加薪，可增加外籍移工額度；資深外籍移工將可申請永居證，提升產業穩定度；勞動部則將赴海外設點，協助引進移工與中階技術人力，排除仲介層層障礙。

卓榮泰29日下午接見「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎得獎企業」時說明，為協助企業補足人力缺口、穩定產能，政府將以「加薪換額度」作為激勵機制。凡企業調升本國勞工薪資者，即可申請增加外籍移工名額，兼顧提升本勞待遇與產業競爭力。

他進一步指出，第二項措施是放寬外籍勞工留台年限，讓優秀且資深的外籍移工可申請永居證，享有部分國民待遇。此舉不僅有助企業穩定技術與人力結構，也可提升生產效率，降低人員更替成本。

第三項重點則是加速人力引進效率。卓榮泰表示，現行外籍移工與中階技術人力的引進流程冗長且數量有限，為回應產業需求並保障勞工權益，政府將由勞動部主導，在主要輸出國設立辦公據點，直接招募外籍移工與中階技術人員。藉由政府主導模式，將能掌握引進進度與人事成本，並有效排除仲介層層剝削問題。

卓榮泰強調，該方案經院會通過後，將正式納入國家政策，並在最短時間內推動上路。他並呼籲產業界與政府共同努力，在享受經濟成長成果的同時，也應讓本國勞工共享資源與成果，持續優化薪資結構與福利條件，打造勞資雙贏的永續環境。

