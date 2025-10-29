快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

聽新聞
0:00 / 0:00

政院明提移工新政策！卓榮泰：本勞加薪換增額度 資深獲永居

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院會明將通過「跨國勞動力精進方案」，行政院長卓榮泰今天對外透露，方案重點有三，包括企業替本國勞工加薪即可增加外籍移工額度，同時給予資深外籍移工永居證，穩定企業生產，勞動部也將直接在他國設點，協助引進外籍移工與中階技術工，排除仲介障礙。

卓榮泰今天下午接見「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎得獎企業」，會中提及跨國勞動力精進方案，他說，為讓產業有人力做事，必須補足勞動力，明天方案重點有三項，第ㄧ若企業為本國勞工加薪，就能提高外籍移工額度，降低本國產業用人成本。

卓榮泰續指，第二，現行外籍人士來台工作後一段時間就須返國，為留下資深外籍移工，政府將給予永居證，使其享受國民待遇，也增加企業生產穩定力。

至於第三點，卓榮泰說，目前外籍移工、中階技術人力引進數量和速度都不夠，政府衡量產業各種需求，以及加強對本國勞工基本薪資福利後，勞動部將直接在幾個國家設點，引進外籍移工與中階技術工，也便於掌握數量與速度及人事成本，排除仲介障礙，用政府力量照顧外國移工與中階技術工。

他說，這項政策明天經行政院會討論後，將會變成國家政策，會在最短時間內付諸實施，也盼產業界對於本國勞工必須共享資源，給予更多照顧，提升勞工薪資結構，分享經濟成長果實，讓本國的勞工得到更多的福利跟權益照顧。

移工 行政院 卓榮泰 勞動部

延伸閱讀

F16V交付延宕卓榮泰提向美追償 徐巧芯：搞不清楚狀況

影／亞非論壇今登場 卓榮泰：共建安全公義國際秩序

軍警消待遇未編足 吳宗憲、黃建賓批卓榮泰毀憲亂政 向監察院檢舉

徐巧芯批66架F-16V戰機「什麼都沒有」 卓榮泰：已提法律動作及追償

相關新聞

謝龍介質詢「認錯人」頻提堰塞湖 管碧玲掩面笑哭：我不是劉部長

立法院內政委員會今邀相關部會就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專題報告，國民黨立委謝龍介質詢海委會主委...

民眾黨通過2026年首波提名 現任北市4席、竹市2席議員拚連任

備戰2026年地方選舉，民眾黨中央委員會今天核定首波提名名單，包括現任台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽及張志豪，還有現任...

總統令：柯承亨准辭 任命張元斌為國安局副局長

總統府今天發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職。任命張元斌為國家安全局副局長。此令自中華民國114年11...

政院明提移工新政策！卓榮泰：本勞加薪換增額度 資深獲永居

行政院會明將通過「跨國勞動力精進方案」，行政院長卓榮泰今天對外透露，方案重點有三，包括企業替本國勞工加薪即可增加外籍移工...

綠營派誰出戰2026台北市長？傳罷團力挺「他」 王世堅點名這些人

民進黨2026台北市長人選布局受關注，外傳罷團力挺民進黨立委沈伯洋。民進黨立委吳思瑤今天說，沈伯洋的戰場在國會，應該沒有...

被周玉蔻罵「堅屁啦、醜又髒」 王世堅：不評論沒格調老太太

民進黨2026台北市長布局受關注，媒體人周玉蔻今天表示，她認為不會提名民進黨立委沈伯洋參選台北市長，至於王世堅是否有機會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。