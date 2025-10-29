綠營派誰出戰2026台北市長？傳罷團力挺「他」 王世堅點名這些人

快訊

中央社／ 台北29日電
民進黨2026台北市長人選布局受關注。示意圖。記者許正宏／攝影
民進黨2026台北市長人選布局受關注。示意圖。記者許正宏／攝影

民進黨2026台北市長人選布局受關注，外傳罷團力挺民進黨立委沈伯洋。民進黨立委吳思瑤今天說，沈伯洋的戰場在國會，應該沒有參選台北市長意願；立委王世堅說，沈伯洋是好人選，民進黨人才濟濟，包括民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，都是全方位全能型的人選。

民進黨布局2026地方選舉，在非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。民進黨選對會將於11月5日開會討論。

民進黨今天召開中常會，吳思瑤、王世堅會前接受媒體聯訪，被詢及台北市長選舉議題。

對於傳出罷團挺沈伯洋選台北市長，吳思瑤說，沈伯洋應該沒有參選台北市長的意願，沈伯洋是專業的國防、國安立委，是民進黨非常專業優質的不分區立委，戰場就在國會。

吳思瑤也被點名適合出戰台北市長，吳思瑤說，她的戰場在立法院，而且現在又承擔民進黨政策會責任，縱觀中央地方的執政，全方面的政策要更精進，提出更亮眼、更前瞻、更進步的政策，是她眼前最重要的工作；大家的關心、點名、關切與鼓勵，她都收到了，但是她的心思百分之百在立法院。

吳思瑤說，台北市長人選部分，民進黨會徵詢多方意見，有意願者都可以表達，尊重黨內民主機制，至於要如何有創意、如何端出新鮮又有戰鬥力的人選，確實值得選對會成員傷腦筋，畢竟在台北市藍綠結構相對失衡，藍營占贏面、綠營比較弱勢，提名人選需要多加思量，但最終不管提名誰，都要全黨齊心作戰才會贏。

王世堅受訪時重申，他完全沒有選市長的規劃打算；媒體追問，沈伯洋是否是代表民進黨出戰北市的好人選，王世堅說，當然是，民進黨人才濟濟，他一再提起的人選，例如民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，都非常適合，都是全方位全能型的人選。

他說，民進黨2026在22縣市一定是讓最強的出來，跟其他政黨比賽，讓選民抉擇。

媒體追問，吳怡農有可能遞交參選意願書，王世堅認為，這也很棒，就是「雙帥對決」，或者像高嘉瑜，就是俊男跟美女對決，又或者是徐國勇、莊瑞雄，他們都是法律政治專業，可以讓選民看到民進黨有這麼多好的人才。

民進黨 沈伯洋 吳思瑤 王世堅 徐國勇 莊瑞雄 高嘉瑜 吳怡農

