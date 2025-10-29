謝龍介質詢「認錯人」頻提堰塞湖 管碧玲掩面笑哭：我不是劉部長
立法院內政委員會今邀相關部會就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專題報告，國民黨立委謝龍介質詢海委會主委管碧玲時，頻談花蓮馬太鞍溪堰塞湖權責，管碧玲數度感到困惑，直到發現謝認錯人，急忙說「我不是劉部長，我是主委」。兩人在質詢台笑到說不出話。
謝龍介質詢時表示，各界把非洲豬瘟焦點轉到廚餘，但現在廚餘禁煮、禁運，應該要把精神放在廚餘問題上。謝龍介則指，「該你負責的就負責，不該你負責，是農業部的就點出來，但跟農業部一樣縮起來」，對此管碧玲皺眉感到不解，並詢問「是在指哪件事？」
謝龍介指出，「我在說馬太鞍溪，妳敢跟我說就是農業部，農業部卻縮起來，那就沒意思，政務官不負責，底下事務官就會覺得都不用做，出事曝光後就會有側翼幫忙講。」管碧玲急忙解釋，她沒講過這些，是不是記錯人？
謝龍介說，「我沒記錯人，妳說堰塞湖就是農業部的權責，妳的部分就是救災指揮中心指揮官，我給妳質詢妳還忘記。」
管碧玲這時才驚訝地說，「那是劉部長，我不是部長，我是主委。」謝龍介也發現認錯人，兩人在質詢台上尬笑。謝龍介立刻凹說，「我在跟你講，在誇獎妳，這是態度的問題，內政部劉部長態度出來，要學習劉部長作風。」管碧玲則掩面笑哭地說，「她很優秀，我會跟她學習，謝謝委員。」
