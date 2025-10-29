快訊

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

遭范姜彥豐控出軌王子 粿粿親回應曝「離婚協商破裂」

民眾黨通過2026年首波提名 現任北市4席、竹市2席議員拚連任

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照

備戰2026年地方選舉，民眾黨中央委員會今天核定首波提名名單，包括現任台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽及張志豪，還有現任新竹市議員李國璋、宋品瑩角逐連任，另外也在新竹市香山區提名中央委員葉國文。

民眾黨今天召開中央委員會，核定選決會通過的2026年直轄市及縣市首波議員提名名單，包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪，還有新竹市東區李國璋、宋品瑩、新竹市香山區葉國文，除了葉國文皆為現任議員角逐連任。

民眾黨主席黃國昌在會中表示，每一位被提名的夥伴都是強棒，不僅長期深耕地方，更是具備紮實專業、實務歷練與服務熱忱，期盼爭取鄉親朋友支持，繼續用行動為民服務，也讓家鄉一步步變得更好。

黃國昌強調，面對2026年地方選戰，被提名人不僅要全力以赴讓自己成為最好的選擇，民眾黨也不會停下推動地方層級聯合治理的腳步，繼首場聯合政府論壇獲得熱烈迴響，第二場活動也選在11月2日登場，講題將從台灣如何借鏡日本民主制度出發。

黃國昌指出，第二場論壇邀請多位重量級與談人，包括日本維新會前眾議員村上政俊、政大國際事務學院副教授石原忠浩、高雄大學政治法律系教授楊鈞池及文化大學政治系教授鄭子真，共同就本次日本選舉結果進行談討，希望進一步推動聯合政府的可能路徑。

黃國昌也在會中提到，民眾黨立法院黨團接獲來函，行政院希望推薦中選會委員，他已經裁示黨部啟動公開徵詢機制，只要是符合中選會委員法定資格的專業人士、有意獲得民眾黨推薦者，11月3日下午6時前檢附個人履歷，以電子郵件寄送履歷至指定信箱，民眾黨完成審查後將如期送件，確保國家憲政制度運作無虞。

黃國昌表示，中選會委員應該超然獨立行使職權，不得恣意擴權、駁回或消極抵抗人民發起公投案，或使台灣選務落後於世界潮流，處處掣肘不在籍投票，希望透過向社會廣邀人才，共同推動台灣選制的現代化改革，也歡迎符合資格的社會賢達踴躍自薦。

此外，針對川習會即將在南韓登場，引發外界憂慮台海議題成為談判籌碼、損及台灣利益，黃國昌也責成民眾黨國際部同仁，密切觀察並進行相關評估、即時掌握相關變化，堅守民眾黨「台灣自主、兩岸和平」的核心立場，致力維護台海穩定與區域安全。

民眾黨 黃國昌 眾議員

延伸閱讀

鏡週刊指狗仔帳房出逃「橘子翻版」 黃國昌三度反嗆缺德何時要道歉

黃國昌要選新北又提地方聯合治理 綠營轟這就是期約賄選

美學者指賴總統「魯莽的領導人」 黃國昌：嚴重警訊跟提醒

藍推停砍公教年金…黃國昌：是該檢討 為何沒人願意當老師？

相關新聞

沈伯洋遭中共立案調查 蔡明彥建議注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今...

總統令：柯承亨准辭 任命張元斌為國安局副局長

總統府今天發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職。任命張元斌為國家安全局副局長。此令自中華民國114年11...

民眾黨通過2026年首波提名 現任北市4席、竹市2席議員拚連任

備戰2026年地方選舉，民眾黨中央委員會今天核定首波提名名單，包括現任台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽及張志豪，還有現任...

回應陸「統一好處」說 賴總統：台灣堅定反併吞、反對推進統一

中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統今天在主持將官...

被周玉蔻罵「堅屁啦 醜又髒」 王世堅：不評論沒格調老太太

民進黨2026台北市長布局受關注，媒體人周玉蔻今天表示，她認為不會提名民進黨立委沈伯洋參選台北市長，至於王世堅是否有機會...

謝龍介質詢「認錯人」頻提堰塞湖 管碧玲掩面笑哭：我不是劉部長

立法院內政委員會今邀相關部會就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專題報告，國民黨立委謝龍介質詢海委會主委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。