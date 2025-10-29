民眾黨通過2026年首波提名 現任北市4席、竹市2席議員拚連任

備戰2026年地方選舉，民眾黨中央委員會今天核定首波提名名單，包括現任台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽及張志豪，還有現任新竹市議員李國璋、宋品瑩角逐連任，另外也在新竹市香山區提名中央委員葉國文。

民眾黨今天召開中央委員會，核定選決會通過的2026年直轄市及縣市首波議員提名名單，包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪，還有新竹市東區李國璋、宋品瑩、新竹市香山區葉國文，除了葉國文皆為現任議員角逐連任。

民眾黨主席黃國昌在會中表示，每一位被提名的夥伴都是強棒，不僅長期深耕地方，更是具備紮實專業、實務歷練與服務熱忱，期盼爭取鄉親朋友支持，繼續用行動為民服務，也讓家鄉一步步變得更好。

黃國昌強調，面對2026年地方選戰，被提名人不僅要全力以赴讓自己成為最好的選擇，民眾黨也不會停下推動地方層級聯合治理的腳步，繼首場聯合政府論壇獲得熱烈迴響，第二場活動也選在11月2日登場，講題將從台灣如何借鏡日本民主制度出發。

黃國昌指出，第二場論壇邀請多位重量級與談人，包括日本維新會前眾議員村上政俊、政大國際事務學院副教授石原忠浩、高雄大學政治法律系教授楊鈞池及文化大學政治系教授鄭子真，共同就本次日本選舉結果進行談討，希望進一步推動聯合政府的可能路徑。

黃國昌也在會中提到，民眾黨立法院黨團接獲來函，行政院希望推薦中選會委員，他已經裁示黨部啟動公開徵詢機制，只要是符合中選會委員法定資格的專業人士、有意獲得民眾黨推薦者，11月3日下午6時前檢附個人履歷，以電子郵件寄送履歷至指定信箱，民眾黨完成審查後將如期送件，確保國家憲政制度運作無虞。

黃國昌表示，中選會委員應該超然獨立行使職權，不得恣意擴權、駁回或消極抵抗人民發起公投案，或使台灣選務落後於世界潮流，處處掣肘不在籍投票，希望透過向社會廣邀人才，共同推動台灣選制的現代化改革，也歡迎符合資格的社會賢達踴躍自薦。

此外，針對川習會即將在南韓登場，引發外界憂慮台海議題成為談判籌碼、損及台灣利益，黃國昌也責成民眾黨國際部同仁，密切觀察並進行相關評估、即時掌握相關變化，堅守民眾黨「台灣自主、兩岸和平」的核心立場，致力維護台海穩定與區域安全。

