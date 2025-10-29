被周玉蔻罵「堅屁啦 醜又髒」 王世堅：不評論沒格調老太太
民進黨2026台北市長布局受關注，媒體人周玉蔻今天表示，她認為不會提名民進黨立委沈伯洋參選台北市長，至於王世堅是否有機會參選，周說，「堅屁啦，醜又髒」。王世堅回應，他只評論有格調的人，且對老太太一向敬老尊賢。
王世堅指出，絕大多數的老太太都是在家含飴弄孫、頤養天年，但有極少數沒格調的老太太，可能掃把掉了，她就慌了，因為掃把是她維生功能，可以騎著掃把到處亂飛，他也從不評論沒格調的人。
王世堅說，沈伯洋、壯闊台灣創辦人吳怡農都是參選台北市長好人選，具有話題性，其他諸如進黨秘書長徐國勇、民進黨立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜等人，都是全方位、全能型，民進黨一定推派最強人選上陣。
至於他個人是否可能參選，王世堅重申，他不知道有什麼參選意願書，也完全不敢想，因為黨會讓最強的出來，「我絕對不敢」。
