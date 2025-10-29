中選會提名延宕 阮昭雄：盼提出大家都能接受的名單

中選會6位委員任期至11月3日，行政院迄今未提出委員名單引發質疑。行政院副秘書長阮昭雄今天坦言，盼能提出大家都能接受的名單，別讓立法院跟社會覺得一直空轉，「在時限內提出名單不難，但提出又被否決，那不是又重回原點？」

Yahoo網路節目「齊有此理」今天中午播出阮昭雄專訪內容，對於轉任行政院副秘書長，阮昭雄說，他到行政院不到兩個月，但感覺彷彿過了兩年。因為他上任後遇到花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流、群組洩密，如今又有豬瘟，天天忙得團團轉；對於朝野互動，很多是結構性問題，不是他能打破的。

主持人王時齊追問，雖有互動，投票時仍歸隊？阮昭雄說，那是當然，這就是結構性問題，各陣營還是要符合各自利益，行政院也有自身場，表述完後他們能接受當然很感謝，如果不接受就繼續溝通，必須動點腦筋。

阮昭雄舉例，卓院長也在思考，中選會幾名委員的提名，縱使時程慢了，但能否提出大家都能接受的名單，別讓立法院跟社會覺得一直空轉，「在時限內提出名單不難，但提出又被否決，那不是又重回原點？」

阮昭雄提到，過去也有成功案例，比如政治性較低的考試委員，至於其他政治性高的，還是要跟社會對話；尤其明年要面臨選舉，各黨其實有不同盤算，可以期待立場的調整，而國民黨主席新任主席也剛上任，是不是會有新的氣氛，行政院不敢過於樂觀，但至少結構上或許有改變可能性。

