會見宋濤引民進黨攻擊 蕭旭岑：政治惡鬥沒有回應價值
國台辦主任宋濤昨與國民黨準副主席蕭旭岑見面，稱兩岸關係邁入新階段並「推進統一」。引發民進黨批評。蕭旭岑今表示，國民黨推動兩岸和平和解，符合絕大多數台灣人利益，近九成民意支持兩岸維持溝通管道。
民進黨發言人吳崢說，中共一方面在中國設立台灣光復紀念日，另一方面持續派軍機擾台，對台發動法律戰與恫嚇行動，這些都讓台灣社會感受不到任何「新氣象」，只有固有的壓迫與威脅。國民黨面對這些現實卻毫無擔當，不敢為台灣人民發聲，反而選擇與中共唱和，令人遺憾。
蕭旭岑反批，民進黨這些政客沒本事維持台海和平與兩岸關係，又阻止國民黨守護台灣人利益，是在扯台灣人後腿，對不起台灣人。民進黨政客無恥又無能，這種政治惡鬥的攻擊，沒有回應的價值。
