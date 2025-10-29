快訊

稱風災光電板損壞「序號盤點不可行」 陳菁徽秀經濟部公文打臉環境部

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽今在立院衛環委員會，秀出能源署公文質疑環境部稱廢棄光電板，片片有序號可追流向，但公文卻寫序號盤點實務上已不可行。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽今在立院衛環委員會，秀出能源署公文質疑環境部稱廢棄光電板，片片有序號可追流向，但公文卻寫序號盤點實務上已不可行。圖／陳菁徽辦公室提供

國民黨立委陳菁徽今在立院衛環委員會，秀出能源署公文質疑環境部稱廢棄光電板，片片有序號可追流向，但公文卻寫「序號盤點實務上已不可行」。環境部長彭啓明答詢說，因為量實在太大有12.1萬片，會再與經濟部協商，原則希望片片都回收。

陳菁徽質詢指出，環境部與經濟部過去不斷製作圖卡宣傳稱光電板「片片有序號、片片有身分證」，連彭啓明自己都曾留言強調每一片都有序號流向、設置業者需要負責。這些廢棄光電板實際流向，要求經濟部提供序號清冊，從8月追到快11月，經濟部始終拿不出來，今早剛收到經濟部能源署公文，指因環境蚊蟲滋生疑慮，回收處理實在無法直接盤點損壞設備序號。

陳菁徽指出，公文更坦承丹娜絲風災造成大量損毀，序號盤點實務上已不可行；公文甚至提到環境部建議在天災情況下不要用序號，改採「重量」為基礎管控回收。

彭啓明答詢說，因為量實在太大有12.1萬片，會請業務單位能退回去再確認清楚一點，再跟經濟部協商，因為環境部希望片片都回收，這是原來的原則，但有些的確是已經去化掉的，那些序號真的要花一點時間。

陳菁徽補充，經濟部能源署的公文已證實，在天災面前「序號追蹤」已完全失靈，中央的承諾形同廢紙，能源政策大錯亂、地面光電缺口還有1400座大巨蛋面積，後續龐大的光電廢棄物絕對會成為環境未爆彈。

國民黨立委陳菁徽秀出能源署今回覆的公文。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽秀出能源署今回覆的公文。圖／陳菁徽辦公室提供

環境部 能源政策 光電板

