快訊

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

遭范姜彥豐控出軌王子 粿粿親回應曝「離婚協商破裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

人事總處：軍公教待遇法制化後將設諮詢委員會 納兩成基層代表

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。圖／聯合報系資料照片。
行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。圖／聯合報系資料照片。

軍公教待遇調整未納基層代表挨批黑箱，行政院人事總處人事長蘇俊榮今透露，軍公教待遇調整法制化後將設諮詢委員會，納兩成基層代表。據悉，現行軍公教審議委員會共21人，未來預計納4名基層代表，邀公教團體及公務人員協會與會。

立法院司法及法制委員會今邀行政院人事總處業務報告，並備質詢。國民黨立委林倩綺關注軍公教待遇調整法制化進度，質疑人事總處稱去年底一定完成，迄今仍在行政院研議。

蘇俊榮指出，軍公教待遇調整法制化方案，去年12月17日已經行政院政務委員審議，「坦白講，欠缺最後一哩路」。因為最近國內大事比較多，內部「產線有限」，「我三不五時都有去拜託，但急件也比較多」，只好用等待換取夢想實現。

由於現行軍公教審議委員會未納基層代表，引發批評。蘇俊榮透露，未來會有諮詢委員會，基層代表「差不多會有兩成」；他說，法制基礎是基本盤，除了讓大家表示意見，也會提供參考指標，但每個人的期待值都不盡相同。他說，軍公教待遇調整法制化本來就是他要做的，會去跟院長報告。

現行軍公教調薪機制，是由人事行政總處綜整經濟成長率、每人平均國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準及政府財政狀況等因素擬定方案，再交「軍公教員工待遇審議委員會」討論，最終由行政院長決定。

據透露，軍公教待遇調整法制化後，審議委員會將轉型諮詢委員會，21人中將納入4名基層代表，「比例相當高」，預計邀請公教團體及公務人員協會的現職代表，共同參與年度調整過程，諮詢委員會作出建議方案後，再交由行政院做最終決定。

民眾黨立委黃國昌質詢提到，根據人事總處資料，公路總局山區工務段職員人力，位處偏遠的谷關段、埔里段、信義段、大武段，預算員額和現有員額都有相當落差，代表立法院有給預算請人，但現實沒那麼多人，該如何解決？

蘇俊榮指出，針對土木工程人才留不住的情況，去年7月起增加額外專業加給、專業工程獎金等留任獎金，「我覺得有點效果」，但因市場供需狀況，效果沒那麼顯著；目前花東地區工程人員分兩級，今年將增加加給，第一級一個月給8000元、第二級給3000元，希望藉由提升待遇，留住更多公務員。

軍公教 行政院 立法院

延伸閱讀

影／行政院凍結軍警消加薪預算 立委批卓揆違法不作為

育嬰留停男女比例失衡 蘇俊榮：將強化宣導、不歧視留停員工

第一金友善職場 開辦員工持股信託

國民黨團啟動停砍年金修法 羅智強：這才是真改革

相關新聞

沈伯洋遭中共立案調查 蔡明彥建議注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今...

總統令：柯承亨准辭 任命張元斌為國安局副局長

總統府今天發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職。任命張元斌為國家安全局副局長。此令自中華民國114年11...

民眾黨通過2026年首波提名 現任北市4席、竹市2席議員拚連任

備戰2026年地方選舉，民眾黨中央委員會今天核定首波提名名單，包括現任台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽及張志豪，還有現任...

回應陸「統一好處」說 賴總統：台灣堅定反併吞、反對推進統一

中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統今天在主持將官...

被周玉蔻罵「堅屁啦 醜又髒」 王世堅：不評論沒格調老太太

民進黨2026台北市長布局受關注，媒體人周玉蔻今天表示，她認為不會提名民進黨立委沈伯洋參選台北市長，至於王世堅是否有機會...

謝龍介質詢「認錯人」頻提堰塞湖 管碧玲掩面笑哭：我不是劉部長

立法院內政委員會今邀相關部會就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專題報告，國民黨立委謝龍介質詢海委會主委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。