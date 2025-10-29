人事總處：軍公教待遇法制化後將設諮詢委員會 納兩成基層代表

軍公教待遇調整未納基層代表挨批黑箱，行政院人事總處人事長蘇俊榮今透露，軍公教待遇調整法制化後將設諮詢委員會，納兩成基層代表。據悉，現行軍公教審議委員會共21人，未來預計納4名基層代表，邀公教團體及公務人員協會與會。

立法院司法及法制委員會今邀行政院人事總處業務報告，並備質詢。國民黨立委林倩綺關注軍公教待遇調整法制化進度，質疑人事總處稱去年底一定完成，迄今仍在行政院研議。

蘇俊榮指出，軍公教待遇調整法制化方案，去年12月17日已經行政院政務委員審議，「坦白講，欠缺最後一哩路」。因為最近國內大事比較多，內部「產線有限」，「我三不五時都有去拜託，但急件也比較多」，只好用等待換取夢想實現。

由於現行軍公教審議委員會未納基層代表，引發批評。蘇俊榮透露，未來會有諮詢委員會，基層代表「差不多會有兩成」；他說，法制基礎是基本盤，除了讓大家表示意見，也會提供參考指標，但每個人的期待值都不盡相同。他說，軍公教待遇調整法制化本來就是他要做的，會去跟院長報告。

現行軍公教調薪機制，是由人事行政總處綜整經濟成長率、每人平均國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準及政府財政狀況等因素擬定方案，再交「軍公教員工待遇審議委員會」討論，最終由行政院長決定。

據透露，軍公教待遇調整法制化後，審議委員會將轉型諮詢委員會，21人中將納入4名基層代表，「比例相當高」，預計邀請公教團體及公務人員協會的現職代表，共同參與年度調整過程，諮詢委員會作出建議方案後，再交由行政院做最終決定。

民眾黨立委黃國昌質詢提到，根據人事總處資料，公路總局山區工務段職員人力，位處偏遠的谷關段、埔里段、信義段、大武段，預算員額和現有員額都有相當落差，代表立法院有給預算請人，但現實沒那麼多人，該如何解決？

蘇俊榮指出，針對土木工程人才留不住的情況，去年7月起增加額外專業加給、專業工程獎金等留任獎金，「我覺得有點效果」，但因市場供需狀況，效果沒那麼顯著；目前花東地區工程人員分兩級，今年將增加加給，第一級一個月給8000元、第二級給3000元，希望藉由提升待遇，留住更多公務員。

商品推薦