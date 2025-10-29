聽新聞
涉美濃大峽谷案地主被指為藍營議員助理 國民黨高雄市黨部嚴正抗議
檢調偵辦美濃大峽谷案，昨兵分多路前往旗山地主石麗君住家搜索，石女遭羈押禁見，巫姓丈夫卻疑似畏罪喝下農藥，所幸送醫情況穩定。不過，部分媒體報導石女為藍營議員助理，對此，國民黨高雄市黨部今天聲明嚴正抗議，強調該無黨籍議員石姓助理與本黨無任何關聯，呼籲媒體勿報導錯誤資訊。
檢調追查曾陪同國民黨立委柯志恩會勘盜採砂石地點的地主石麗君涉案，上月發動搜索，訊後將石麗君及其巫姓丈夫依廢棄物清理法，分別以100萬、80萬元交保，至於承租土地的另名人頭男子遭收押禁見。
橋頭地檢署昨再度搜索石麗君住家，懷疑仍有共犯，巫男見檢調上門，藉故上廁所，沒想到卻趁機到樓上喝下農藥，被機警調查官制止，送到旗山醫院急救，目前狀況穩定。
但有部分媒體仍引述石女為藍營議員助理，高雄市黨部聲明，有關今日媒體報導「無黨籍議員前助理遭羈押，卻稱其為藍營議員助理」，嚴正表達抗議。
市黨部指出，9月15日已發聲明澄清無黨籍議員石姓助理，與本黨無任何關聯，請媒體報導秉持真相，以提供閱聽大眾正確無誤的資訊。
