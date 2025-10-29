總統令：柯承亨准辭 任命張元斌為國安局副局長

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府今天發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職。任命張元斌（後排中）為國家安全局副局長。圖／聯合報系資料照片
總統府今天發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職。任命張元斌為國家安全局副局長。此令自中華民國114年11月1日生效。

張元斌是中央大學資訊管理研究所博士，具備資訊研發、資安管理及科技情報政策規劃專業；曾任國安局科技中心主任以及國安局常務副局長，今年3屆齡退伍。如今原政務副局長柯承亨辭職後，張元斌將接任政務副局長。

