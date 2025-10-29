快訊

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

范姜彥豐驚爆「粿粿婚內出軌」！劈腿對象是王子

影／川習會將登場 總統府發言人：正面看待與美保持密切聯繫

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定30日會晤，總統府發言人郭雅慧（圖）今天陪同賴總統出席「百大醫言堂」節目上線啟動儀式，會後接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定30日會晤，總統府發言人郭雅慧（圖）今天陪同賴總統出席「百大醫言堂」節目上線啟動儀式，會後接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定30日會晤，總統府發言人郭雅慧今天陪同賴總統出席「百大醫言堂」節目上線啟動儀式，會後接受媒體記者聯訪時表示，美國長期以來對台灣，在安全與民主上的堅定支持。從聯大期間，美日韓三方的外長聲明，還有包括昨天日本首相高市早苗與川普見面，也再次確認、重申對台海和平穩定的重要性，也反對片面單邊改變台海現狀，國際之間多次的聲明都是這樣的立場。

台灣會持續跟美國保持密切的聯繫，「我們會持續的關注整個區域的發展」，共同攜手確保印太還有台海之間的和平穩定。

至於APEC峰會我方領袖代表林信義是否爭取與川普、高市早苗見面，郭雅慧說，無論任何的可能性，「我們都不排除」。無論是跟各國領袖或跟領袖代表的見面，都會是自然而然發生，除此之外，還包括跟會員國之間雙邊會議，還有一些非正式的會談，代表團目前也都很積極規劃當中。後續如果比較明確，會由代表團正式跟國人報告。

美國 台海 川習會

延伸閱讀

美國參議院通過表決！推翻川普對這國關稅 獲跨黨派支持

川習會前 川普：台灣就是台灣 最棒的事我們正把眾多晶片商帶進美國

川普示好馬斯克？網笑「感情狀態更新」：特斯拉利多想像升溫

川普稱習近平可能想問台灣 但沒什麼好問：「台灣就是台灣」

相關新聞

沈伯洋遭中共立案調查 蔡明彥建議注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今...

總統令：柯承亨准辭 任命張元斌為國安局副局長

總統府今天發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職。任命張元斌為國家安全局副局長。此令自中華民國114年11...

回應陸「統一好處」說 賴總統：台灣堅定反併吞、反對推進統一

中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統今天在主持將官...

「少師化」引爆師生、家長集體焦慮 惡性循環如何解？

筆者曾擔任國中家長會會長，深知家長的焦慮，也看見許多老師的辛苦。教育是百年大計，十年樹木、百年樹人。沒有一支穩定又優秀的教師團隊，國家的競爭力也會隨之流失。如今各校開學還在拚命找老師，「少師化」已不是校務管理的小問題，而是一場新的國安危機：年輕老師越來越少，40歲以下教師比例幾乎砍半，代理課、跨科代課成了日常。教學品質被稀釋，師生關係更緊繃，家長焦慮也跟著升高，惡性循環一環扣一環，越轉越緊。

影／川習會將登場 總統府發言人：正面看待與美保持密切聯繫

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定30日會晤，總統府發言人郭雅慧今天陪同賴總統出席「百大醫言堂」節目上線啟動儀式，...

大法官、NCC委員提名都遲到 專家揭賴卓沒在怕原因

民眾黨立法院黨團10月28日召開記者會，說明已對行政院長卓榮泰提出「譴責案」，理由是卓榮泰在提國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單一事，對立法院說謊。立院人士說，民眾黨團所提的「譴責案」跟立法院各黨團曾提出，並經立法院會通過的千萬個「決議案」、「建議案」一樣，除了表達立法院的多數意見外，實際上能不能發揮效果，還是得看行政部門要不要買單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。