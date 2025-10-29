影／川習會將登場 總統府發言人：正面看待與美保持密切聯繫
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定30日會晤，總統府發言人郭雅慧今天陪同賴總統出席「百大醫言堂」節目上線啟動儀式，會後接受媒體記者聯訪時表示，美國長期以來對台灣，在安全與民主上的堅定支持。從聯大期間，美日韓三方的外長聲明，還有包括昨天日本首相高市早苗與川普見面，也再次確認、重申對台海和平穩定的重要性，也反對片面單邊改變台海現狀，國際之間多次的聲明都是這樣的立場。
台灣會持續跟美國保持密切的聯繫，「我們會持續的關注整個區域的發展」，共同攜手確保印太還有台海之間的和平穩定。
至於APEC峰會我方領袖代表林信義是否爭取與川普、高市早苗見面，郭雅慧說，無論任何的可能性，「我們都不排除」。無論是跟各國領袖或跟領袖代表的見面，都會是自然而然發生，除此之外，還包括跟會員國之間雙邊會議，還有一些非正式的會談，代表團目前也都很積極規劃當中。後續如果比較明確，會由代表團正式跟國人報告。
