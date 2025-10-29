政院徵詢推薦中選會委員 民眾黨：歡迎法政專業、選務經驗賢達自薦

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中選會主委李進勇（左）等六人任期將在11月3日屆滿，行政院長卓榮泰（右）至今未提名新任委員人選。本報資料照片
中選會委員提名持續延宕，台灣民眾黨今天表示，行政院繼本周致電民眾黨主席黃國昌，昨天正式將徵詢函文寄至民眾黨立法院黨團，民眾黨也決定為國向社會廣徵人才，歡迎法政專業人士、有選舉實務經驗的社會賢達來信自薦，捲起袖子為台灣民眾貢獻所長。

民眾黨在臉書發文指出，2026年地方選舉在即，目前有6位中選會委員將在11月3日卸任，行政院本應在今年8月進行提名，眼看過期3個月名單還是難產，下個月開始只剩下4名中選會委員，中選會無法正式舉行委員會議，恐怕影響明年選務工作。

民眾黨說，為了解決燃眉之急，行政院本周致電黃國昌徵詢名單，並且在昨天正式將徵詢函文寄至民眾黨立法院黨團，請民眾黨團協助推薦人選。

民眾黨說明，中選會主要任務為辦理、督導及綜合規劃各種公職人員選舉，還有罷免與公民投票等工作，委員會設置委員9至11人，除了主委與副主委均為無給職，任期4年一任。中選會委員需要具有法政相關學識與選務相關經驗，由行政院長提名經立法院同意後任命。

民眾黨表示，中選會委員應該超然獨立行使職權，不能選擇性辦事，甚至恣意擴權、駁回或消極抵抗人民發起公投案，更應該思考如何提升、精進選務工作，而非對評論開票疏失的人民提告加重誹謗，或使台灣選務落後世界潮流，對於不在籍投票處處掣肘。

民眾黨說，希望大家共同推動中選會的中立與專業，也更進一步推動台灣選制的現代化改革，只要是具有改革理念、能夠秉持客觀原則行使職權，歡迎法政專業人士、有選舉實務經驗的社會賢達來信自薦，「或許下一位中選會委員，就決定是你」。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，民眾黨團向來開大門走大路，既然要向社會廣徵人才、徵詢在野黨立委的意見，那就透過正式行文的方式處理，如果未來有等到行政院正式發函，民眾黨團也願意跟朝野政黨集思廣益，共同面對問題也解決問題。

台灣民眾黨 行政院 中選會

