影／行政院凍結軍警消加薪預算 立委批卓揆違法不作為

筆者曾擔任國中家長會會長，深知家長的焦慮，也看見許多老師的辛苦。教育是百年大計，十年樹木、百年樹人。沒有一支穩定又優秀的教師團隊，國家的競爭力也會隨之流失。如今各校開學還在拚命找老師，「少師化」已不是校務管理的小問題，而是一場新的國安危機：年輕老師越來越少，40歲以下教師比例幾乎砍半，代理課、跨科代課成了日常。教學品質被稀釋，師生關係更緊繃，家長焦慮也跟著升高，惡性循環一環扣一環，越轉越緊。

2025-10-29 13:00