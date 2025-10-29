影／行政院凍結軍警消加薪預算 立委批卓揆違法不作為
國民黨立委吳宗憲、黃建賓上午在立法院舉行「行政院違法拒絕編列軍警消待遇提升預算，向監察院提出檢舉」記者會，表示卓揆未依法依照三讀通過法律編列預算，以釋憲為由拒絕執行，正式向監察院提出檢舉。
明年度中央政府總預算出現爭議，因行政院未依立法院通過法律，編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算。行政院已將相關法律聲請大法官憲法判決，並以此為由，暫不予執行。
立委吳宗憲、黃建賓上午舉行記者會。吳宗憲表示卓榮泰以一句話「已聲請釋憲」，凍結國會通過的提升軍警消待遇等法案，這是嚴重的違法不作為，監察院必須立刻調查，憑什麼行政院長可以自行認定法律違憲，拒絕適用總統已公布生效的法律，拒絕編列預算，這是行政院長自我凍結法律，把我國的憲政制度、法制全部踩在腳下，並痛批行政院藐視國會。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言