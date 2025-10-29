回應陸「統一好處」說 賴總統：台灣堅定反併吞、反對推進統一

中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統今天在主持將官晉任授階典禮時強調，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一。

王滬寧25日在「紀念台灣光復八十周年大會」指出，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩制方針」，願以最大誠意、努力爭取「和平統一」，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下空間。他明確列舉，「和平統一」後有強大祖國作後盾，台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活「會更好」。

賴總統上午在11月將官晉任授階典禮致詞表示，他要恭喜梁庭蔚、李振華、胡志華、羅偉中四位晉任少將。梁庭蔚在樺加沙颱風救災期間，全程協助執行任務、整合地方聯繫，盡忠職守。李振華在空作部任內，負責兵力派遣與航線設計，成效卓著。胡志華是幻象戰機單機性能展示飛行員，多次參與國際交流，表現優異。羅偉中在國防大學督導招生與課務等改革，成績良好。四位將軍都是官兵的學習典範，也是國軍的中流砥柱，非常感謝各位的付出。

賴總統說，上個月樺加沙颱風對花蓮造成嚴重災情，國軍第一時間投入救災、深入山區部落，協助清淤、消毒等工作，讓居民能夠早日重建家園。這些辛勞彰顯了「守護人民、服務人民」國軍重要的精神，我要再次向全體國軍弟兄姊妹致上最高謝意。

賴總統說，當前，中共持續在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾，不僅對我方的國防安全造成壓力，也對區域的和平及全球經濟發展帶來威脅。因此，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一。「我們強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀、守護台灣的民主與生活方式」。

賴總統重申，投資國防就是投資和平。我方要持續提升不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」等方向前進，讓國軍更加現代化與彈性化。

賴總統表示，期勉各位將軍及國軍幹部共同為這個目標一起努力，並落實到國軍各部隊。唯有以實力守護和平，台灣才能穩定前行。

