川習會將登場 總統府：正面看待、持續與美保持密切聯繫

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定30日會晤，總統府發言人郭雅慧今天表示，樂見美中領袖之間展開交流跟對話；任何有助於區域和平穩定發展、能夠降低區域衝突發生的努力，「我們都表達正面樂觀看待」。

郭雅慧表示，美國長期以來對台灣在安全還有在民主上面的堅定支持。從聯大期間，美日韓三方的外長聲明，還有包括昨天日本首相高市早苗與川普見面，也再次確認、重申對台海和平穩定的重要性，也反對片面單邊改變台海現狀，國際之間多次的聲明都是這樣的立場。

郭雅慧說，台灣會持續跟美國保持密切的聯繫，「我們會持續的關注整個區域的發展」，共同攜手確保印太還有台海之間的和平穩定。

至於APEC峰會我方領袖代表林信義是否爭取與川普、高市早苗見面，郭雅慧說，無論任何的可能性，「我們都不排除」。無論是跟各國領袖或跟領袖代表的見面，都會是自然而然發生，除此之外，還包括跟會員國之間雙邊會議，還有一些非正式的會談，代表團目前也都很積極規劃當中。後續如果比較明確，會由代表團正式跟國人報告。

對於國民黨主席當選人鄭麗文表態反對提高國防預算，郭雅慧說，民主不是挑釁，投資國防是投資和平，投資國防最重要的，是希望能夠維持民主自由的生活現狀。不太理解鄭麗文的想法，「不過顯然她（鄭）的想法，跟全世界民主國家的想法並不一致」。

郭雅慧指出，在區域之間，中國的軍事行為，不是誰去挑釁或去攻擊，實實在在的是一個威脅。現在APEC即將登場，中國也持續在區域間做實戰化演練，這些行為還在發生當中，所以不單是台灣，我們周圍的國家都在提高國防預算，台灣自然而然也不可能例外。

郭雅慧表示，賴清德總統對外公開多次地表達提升自我防衛的決心，尤其明年度的國防預算，希望能夠提升到GDP的3%，再度強化國防防衛能力，希望能對外表達我們的意志很堅定。

