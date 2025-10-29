批賴政府轉移邊境管制責任 國民黨：趁非洲豬瘟開啟大造謠時代

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台灣發現非洲豬瘟疫情後引發國人關注，國政基金會副執行長凌濤（中）、發言人楊智伃（左）及鄧凱勛（右）今天舉行記者會抨擊民進黨利用疫情大舉造謠掩蓋邊境管制不力的缺失。記者潘俊宏／攝影
台灣發現非洲豬瘟疫情後引發國人關注，國政基金會副執行長凌濤（中）、發言人楊智伃（左）及鄧凱勛（右）今天舉行記者會抨擊民進黨利用疫情大舉造謠掩蓋邊境管制不力的缺失。記者潘俊宏／攝影

國內非洲豬瘟疫情持續延燒，國民黨今舉行記者會批評，民進黨政府在疫情爆發後，第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不利的責任，又完全看不到具體舉措，只講後端，不提邊境破口導致豬農生存發展受影響的問題。

國政基金會副執行長凌濤表示，非洲豬瘟造成台灣豬農的損失令人遺憾，全民希望趕快防堵，傳染源不要再擴散，但過程中民進黨都在造謠。行政院都懷疑非洲豬瘟是從進口郵包的行李進入台灣；農業部更進一步指，台中的非洲豬瘟初步分析與越南相似度高；行政院長卓榮泰與農業部明指暗指都在說來自境外，民進黨卻從不提自己的邊境管控責任。

凌濤質疑，若邊境管制的破口沒有及時找到，會不會有第二起、第三起？「今天在台中，第二次會不會在其他縣市？」但民進黨竟把所有心力放在攻擊台中市長盧秀燕，令國人瞠目結舌。民進黨有無積極搭配農業部的管制，去了解破口在哪？

凌濤說，禁廚餘養育豬隻後，未來的豬隻飼料來源，中央指引在哪？雲林縣長張麗善曾主張全面禁用廚餘養豬，應改採其他飼料；當時賴清德就不認同。現在祭宰、禁運15天，豬農首當其衝，政府有沒有相關配套措施？

凌濤也羅列「民進黨造謠時間軸」，想選台中市長的民進黨立委何欣純22日竟造謠、攻擊台中，造謠在野黨刪除預算影響防疫，馬上被農業部打臉，這就是民進黨要選台中市長的素質？民進黨24日指，2021年已全面禁用廚餘養豬；實際是200頭以上的豬場還在使用、可以使用廚餘來養豬，並批評台中市府管理廚餘是出包的狀態，這是明顯造謠。26日，立委吳思瑤造謠網購的肉品無法管；民進黨昨日批評防疫處置及反應慢半拍，根本是假消息，就是想轉移邊境管制失能的焦點。

國民黨發言人鄧凱勛說，吳思瑤造謠稱快遞寄送檢體不符合規範；被農業部打臉，台中市府快遞寄送的檢體皆符合國際規範。吳思瑤說網購肉品無法可管，難道是質疑賴政府的邊境管制能力嗎？吳思瑤稱應該禁止淘寶等中國電商寄送肉製品；但相關境外電商輸入收件地址是台灣，就會顯示無法運送、寄送，且攜帶或是寄送這些肉製品入境，要受到高額處罰，吳思瑤是不懂法規還是搞不清楚狀況？

國民黨發言人楊智伃說，民進黨還造謠廚餘的處理是露天的曝曬，實際上台中市府完全依照中央規範。有關台中市府僅能柔性勸導拍照上傳蒸煮情況，是因「無法可罰」，政委陳時中卻荒謬稱是明知有小偷卻不抓，這根本是偷換概念、混淆責任，沒有設交通號誌的地方，警察要如何執法？中央沒有訂規範，怎麼會怪到第一線人員？

楊智伃說，民進黨想針對廚餘管理攻擊台中市府，但台中市府廚餘的處理在中央和地方皆獲得認可，中央連三年評比台中市府廚餘回收優等，遇到政治攻防、政治造謠，難道這些民進黨頒過的獎都可以忘記？

