批賴政府轉移邊境管制責任 國民黨：趁非洲豬瘟開啟大造謠時代

國內非洲豬瘟疫情持續延燒，國民黨今舉行記者會批評，民進黨政府在疫情爆發後，第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不利的責任，又完全看不到具體舉措，只講後端，不提邊境破口導致豬農生存發展受影響的問題。

國政基金會副執行長凌濤表示，非洲豬瘟造成台灣豬農的損失令人遺憾，全民希望趕快防堵，傳染源不要再擴散，但過程中民進黨都在造謠。行政院都懷疑非洲豬瘟是從進口郵包的行李進入台灣；農業部更進一步指，台中的非洲豬瘟初步分析與越南相似度高；行政院長卓榮泰與農業部明指暗指都在說來自境外，民進黨卻從不提自己的邊境管控責任。

凌濤質疑，若邊境管制的破口沒有及時找到，會不會有第二起、第三起？「今天在台中，第二次會不會在其他縣市？」但民進黨竟把所有心力放在攻擊台中市長盧秀燕，令國人瞠目結舌。民進黨有無積極搭配農業部的管制，去了解破口在哪？

凌濤說，禁廚餘養育豬隻後，未來的豬隻飼料來源，中央指引在哪？雲林縣長張麗善曾主張全面禁用廚餘養豬，應改採其他飼料；當時賴清德就不認同。現在祭宰、禁運15天，豬農首當其衝，政府有沒有相關配套措施？

凌濤也羅列「民進黨造謠時間軸」，想選台中市長的民進黨立委何欣純22日竟造謠、攻擊台中，造謠在野黨刪除預算影響防疫，馬上被農業部打臉，這就是民進黨要選台中市長的素質？民進黨24日指，2021年已全面禁用廚餘養豬；實際是200頭以上的豬場還在使用、可以使用廚餘來養豬，並批評台中市府管理廚餘是出包的狀態，這是明顯造謠。26日，立委吳思瑤造謠網購的肉品無法管；民進黨昨日批評防疫處置及反應慢半拍，根本是假消息，就是想轉移邊境管制失能的焦點。

國民黨發言人鄧凱勛說，吳思瑤造謠稱快遞寄送檢體不符合規範；被農業部打臉，台中市府快遞寄送的檢體皆符合國際規範。吳思瑤說網購肉品無法可管，難道是質疑賴政府的邊境管制能力嗎？吳思瑤稱應該禁止淘寶等中國電商寄送肉製品；但相關境外電商輸入收件地址是台灣，就會顯示無法運送、寄送，且攜帶或是寄送這些肉製品入境，要受到高額處罰，吳思瑤是不懂法規還是搞不清楚狀況？

國民黨發言人楊智伃說，民進黨還造謠廚餘的處理是露天的曝曬，實際上台中市府完全依照中央規範。有關台中市府僅能柔性勸導拍照上傳蒸煮情況，是因「無法可罰」，政委陳時中卻荒謬稱是明知有小偷卻不抓，這根本是偷換概念、混淆責任，沒有設交通號誌的地方，警察要如何執法？中央沒有訂規範，怎麼會怪到第一線人員？

楊智伃說，民進黨想針對廚餘管理攻擊台中市府，但台中市府廚餘的處理在中央和地方皆獲得認可，中央連三年評比台中市府廚餘回收優等，遇到政治攻防、政治造謠，難道這些民進黨頒過的獎都可以忘記？

商品推薦