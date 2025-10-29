川習會 蔡明彥：不以台灣議題換取經貿優惠

立法院外交及國防委員會上午邀請國安局長蔡明彥報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」，並備質詢。

美國總統川普與中國國家主席習近平將在明天會談，國安局長蔡明彥上午在立法院表示，川習會主要還是聚焦經貿，也會觸及包含台灣議題在內的地緣政治問題，而美國國務卿盧比歐已對外說明，美方不會以台灣議題換取中共經貿優惠。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」，並備質詢。蔡明彥會前接受媒體聯訪時表示，這次川習會主要還是聚焦經貿議題，會前雙方也都透過經貿施壓動作，希望對方讓步，假如台灣議題列為川習會正式討論的議題，相信美方的相關幕僚作業，會把美方對於台灣議題的基本立場，提供給川普做必要的表述。台美之間的溝通歷來都非常順暢，美方也會循例透過外交管道，向台灣說明美中峰會進行的狀況，國安局也會透過管道瞭解實際情形。

