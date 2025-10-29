關注川習會 總統府：川高會已重申台海和平穩定重要性

美國總統川普備受矚目的外交行程「川習會」30日將在韓國登場。對於我方如何看待川習會，總統府發言人郭雅慧29日受訪時表示，日本高市早苗首相跟美國川普總統見面，已重申台海和平穩定的重要性，台會持續跟美國保持密切聯繫。

有關川習會，郭雅慧表示，我方持續關注美中溝通，也樂見美中領袖之間展開交流跟對話。任何有助於區域和平穩定發展，能降低區域衝突的努力，都表達正面樂觀看待。她特別感謝美國長期以來對台灣安全、民主的堅定支持。

郭雅慧說，一如大家所知，從聯大期間，美日韓三方的外長聲明，還有包括28日的「川高會」日本首相高市早苗跟美國川普總統見面，也再次確認並重申台海和平穩定的重要性，反對片面單邊改變台海現狀，國際之間多次的聲明都是這樣的立場。

郭雅慧強調，台灣會持續跟美國保持密切的聯繫，持續關注整個區域的發展，共同攜手確保印太還有台海之間的和平穩定。

商品推薦