民進黨團：擔憂沈伯洋在第三國被中共抓 籲朝野團結反制

中國大陸重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。民進黨立院黨團今天表示，這是中共赤裸的跨國鎮壓，意圖製造寒蟬效應，除了擔憂沈伯洋在第三國被抓，也呼籲朝野應一同團結反制，因為「現在不行動，下一個可能就是你」。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，中共這是典型的威嚇手段，也是將台灣視為其國內管轄的一部分，意圖極為荒謬可笑，台灣從不在中華人民共和國的管轄範圍內，這種作法與其在香港的手段如出一轍，是企圖透過司法威嚇，讓他鎖定的對象心生恐懼。

民進黨團書記長陳培瑜表示，中共長臂管轄早已屢見不鮮，國會外交是非常重要的業務，若沈伯洋到國外進行任何國會外交時，有沒有可能被當場被抓走？完全沒有辦法想像，也不敢想像。

民進黨立委范雲表示，跨國鎮壓是指外國政府跨越邊境或國界，利用網路抹黑、跟蹤騷擾、威脅恐嚇、暴力，也包含威脅家人朋友，甚至公開懸賞，利用法律手段通緝、打壓該政府眼中的異議人士，這次鎮壓目標不僅是沈伯洋，更包含其創辦的「黑熊學院」，顯示中共打擊範圍已從公職人員延伸到公民團體，下一步就是實質的人身攻擊。

