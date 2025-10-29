民進黨團：擔憂沈伯洋在第三國被中共抓 籲朝野團結反制
中國大陸重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。民進黨立院黨團今天表示，這是中共赤裸的跨國鎮壓，意圖製造寒蟬效應，除了擔憂沈伯洋在第三國被抓，也呼籲朝野應一同團結反制，因為「現在不行動，下一個可能就是你」。
民進黨團幹事長鍾佳濱表示，中共這是典型的威嚇手段，也是將台灣視為其國內管轄的一部分，意圖極為荒謬可笑，台灣從不在中華人民共和國的管轄範圍內，這種作法與其在香港的手段如出一轍，是企圖透過司法威嚇，讓他鎖定的對象心生恐懼。
民進黨團書記長陳培瑜表示，中共長臂管轄早已屢見不鮮，國會外交是非常重要的業務，若沈伯洋到國外進行任何國會外交時，有沒有可能被當場被抓走？完全沒有辦法想像，也不敢想像。
民進黨立委范雲表示，跨國鎮壓是指外國政府跨越邊境或國界，利用網路抹黑、跟蹤騷擾、威脅恐嚇、暴力，也包含威脅家人朋友，甚至公開懸賞，利用法律手段通緝、打壓該政府眼中的異議人士，這次鎮壓目標不僅是沈伯洋，更包含其創辦的「黑熊學院」，顯示中共打擊範圍已從公職人員延伸到公民團體，下一步就是實質的人身攻擊。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言