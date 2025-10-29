淘寶、拼多多限期落地納管？龔明鑫：現行法令管制沒有明文約束

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
非洲豬瘟疫情爆發，疑與境外風險產品透過淘寶等跨境電商平台輸入台灣有關，經濟部長龔明鑫（圖）上午表示，現行法令管制沒有明文約束，將與陸委會、數發部等跨部會研議，盡快落實。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會上午審議「電業法部分條文修正草案」、「天然氣事業法部分條文修正草案」、「自來水法部分條文修正草案」等案，經濟部長龔明鑫出席。

針對非洲豬瘟疫情爆發，疑似與境外風險產品透過淘寶等跨境電商平台輸入台灣有關，經濟部長龔明鑫上午表示，現行法令管制沒有明文約束，將與陸委會、數發部等跨部會研議，盡快落實。

立法院經濟委員會上午審議「電業法部分條文修正草案」、「天然氣事業法部分條文修正草案」、「自來水法部分條文修正草案」等案，經濟部長龔明鑫（右），台電總經理王耀庭、中油董事長方振仁、台水總經理李丁來等出席。記者曾學仁／攝影
