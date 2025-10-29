嘉義市長選戰綠營提名王美惠起跑 藍營卡時程、白營張啓楷勤跑基層

明年嘉義市長選戰提早點燃，民進黨中央執委會提名立委王美惠角逐市長，她隨即啟動選戰模式，深入基層，由於獲得中央背書，王美惠在氣勢與組織上都搶得先機，綠營氣勢高漲。相較之下，甫完成黨主席選舉的執政國民黨，陷入「提名空窗期」；民眾黨不分區立委張啓楷頻頻現身嘉市活動。

現任市長黃敏惠明年任期屆滿，未宣布接班人選，引發支持者焦慮。黨主席鄭麗文下月上任，根據黨內程序，須待中常委改選完成才進行市長提名作業，時程延宕，讓基層憂心「時間太晚、難追綠營」。黨內大老、前立委江義雄直言，依過去經驗，「市長人選愈早定，愈能避免內耗。」他提醒黨中央，面對實力深厚的王美惠，若遲遲不定人選，「跑基層會輸在起跑點」。

目前國民黨浮上檯面的人選，包括市議員陳家平、鄭光宏與醫師翁壽良，3人低調展開基層經營，但苦於未獲提名身分，組織動能受限。陳家平、鄭光宏都呼籲黨中央「盡速啟動提名作業」。翁壽良說，「黨中央要你，人民不要你也沒用，尊重黨的決定。」年底再掛政見看板。

民眾黨立委張啓楷頻頻現身嘉市活動，包括經國新城與精忠新新城國慶升旗典禮、嘉市商圈文化促進協會辦桌宴等，與地方人士熱絡互動、敬酒搏感情。雖然他還未表態，但外界認為「參選已呼之欲出」。張啓楷受訪表示，「兄弟登山，各自努力」，主張若有合作可能，應透過「公開、公正的民調機制」決定人選。目前藍白尚未展開整合機制，後續動向仍待新主席鄭麗文上任後拍板。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，黨內有意參選者陸續浮現，將配合中央時程辦理，是否等新中常委選出後決定提名，蔡說，「待新主席鄭麗文定奪，現在言之過早。」綠營王美惠起跑、藍營卡程序、白營探路，嘉市長選戰三方角力，悄悄揭開序幕。 明年嘉義市長選戰提早點燃，民進黨中央執委會提名立委王美惠（右二）角逐市長，她隨即啟動選戰模式，深入基層，日前參加嘉市商圈文化促進協會辦桌宴，與民眾黨不分區立委張啓楷（左）相遇。記者魯永明／攝影

