嘉義市長選戰綠營提名王美惠起跑 藍營卡時程、白營張啓楷勤跑基層

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明年嘉義市長選戰提早點燃，民眾黨不分區立委張啓楷日前參加嘉市商圈文化促進協會辦桌宴與地方人士熱絡互動、敬酒搏感情。記者魯永明／攝影
明年嘉義市長選戰提早點燃，民進黨中央執委會提名立委王美惠角逐市長，她隨即啟動選戰模式，深入基層，由於獲得中央背書，王美惠在氣勢與組織上都搶得先機，綠營氣勢高漲。相較之下，甫完成黨主席選舉的執政國民黨，陷入「提名空窗期」；民眾黨不分區立委張啓楷頻頻現身嘉市活動。

現任市長黃敏惠明年任期屆滿，未宣布接班人選，引發支持者焦慮。黨主席鄭麗文下月上任，根據黨內程序，須待中常委改選完成才進行市長提名作業，時程延宕，讓基層憂心「時間太晚、難追綠營」。黨內大老、前立委江義雄直言，依過去經驗，「市長人選愈早定，愈能避免內耗。」他提醒黨中央，面對實力深厚的王美惠，若遲遲不定人選，「跑基層會輸在起跑點」。

目前國民黨浮上檯面的人選，包括市議員陳家平、鄭光宏與醫師翁壽良，3人低調展開基層經營，但苦於未獲提名身分，組織動能受限。陳家平、鄭光宏都呼籲黨中央「盡速啟動提名作業」。翁壽良說，「黨中央要你，人民不要你也沒用，尊重黨的決定。」年底再掛政見看板。

民眾黨立委張啓楷頻頻現身嘉市活動，包括經國新城與精忠新新城國慶升旗典禮、嘉市商圈文化促進協會辦桌宴等，與地方人士熱絡互動、敬酒搏感情。雖然他還未表態，但外界認為「參選已呼之欲出」。張啓楷受訪表示，「兄弟登山，各自努力」，主張若有合作可能，應透過「公開、公正的民調機制」決定人選。目前藍白尚未展開整合機制，後續動向仍待新主席鄭麗文上任後拍板。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，黨內有意參選者陸續浮現，將配合中央時程辦理，是否等新中常委選出後決定提名，蔡說，「待新主席鄭麗文定奪，現在言之過早。」綠營王美惠起跑、藍營卡程序、白營探路，嘉市長選戰三方角力，悄悄揭開序幕。

明年嘉義市長選戰提早點燃，民進黨中央執委會提名立委王美惠（右二）角逐市長，她隨即啟動選戰模式，深入基層，日前參加嘉市商圈文化促進協會辦桌宴，與民眾黨不分區立委張啓楷（左）相遇。記者魯永明／攝影
明年嘉義市長選戰提早點燃，民進黨中央執委會提名立委王美惠（右二）角逐市長，她隨即啟動選戰模式，深入基層，日前參加嘉市商圈文化促進協會辦桌宴，與民眾黨不分區立委張啓楷（左）相遇。記者魯永明／攝影

王美惠 鄭麗文 張啓楷

相關新聞

沈伯洋遭中共立案調查 蔡明彥建議注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今...

藍主席改選後首度國共高層交流 蕭旭岑會宋濤：兩岸進入嶄新階段

內定出任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，昨在天津與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤重申，願與國民黨在堅持一個中國...

淘寶拼多多被禁？龔明鑫：跨部會討論中資跨境電商落地方案

台灣爆發非洲豬瘟疫情，被懷疑與境外風險產品透過淘寶平台輸入台灣有關，綠委要求淘寶與拼多多等電商平台應限期落地，納入管理。...

台歐海纜論壇 我倡風險管理

外交部昨舉辦「二○二五台歐海底電纜安全合作論壇」，外交部長林佳龍在論壇開幕式中提出「國際海底電纜風險管理倡議」，呼籲各方...

普發現金13歲以上代領門檻 藍批擾民

普發現金1萬元上路在即，卻規定13歲以上未成年孩童不得由父母代領，國民黨立院黨團昨要求立即廢除荒謬的13歲代領門檻，統一...

川習會明登場 蔡明彥：雙方以先易後難建立「可管理的競爭關係」

「川習會」預計明天登場，國安局長蔡明彥今天在立法院表示，這次的川習會主要還是聚焦在經貿議題，雙方先前也在營造正面的氣氛，...

